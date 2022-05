Porque Sintra ao luar também é bela, regressam as visitas ao Convento dos Capuchos à noite

A partir de 7 de maio e em todos os sábados deste mês, haverá visitas ao Convento dos Capuchos em vários horários à escolha, entre as 19h00 e as 21h30. Os grupos terão a lotação máxima de 15 pessoas e serão acompanhados por guias, que, durante cerca de uma hora, levarão os participantes à descoberta de uma casa conventual franciscana singular, no ambiente intimista proporcionado pela atmosfera crepuscular e noturna.

As visitas serão conduzidas em português, com exceção do horário das 19h00, que será em inglês.

créditos: Parques de Sintra

O percurso começa e termina junto ao portão de entrada do Convento dos Capuchos, incluindo o Terreiro das Cruzes, todo o interior do convento e o claustro; espaços desprovidos de qualquer luxo, onde os visitantes podem experienciar a extrema austeridade e a constante comunhão com a natureza que caracterizava a vida dos frades que ali procuravam a redenção espiritual.

Os bilhetes para estas visitas estão disponíveis exclusivamente online no site da Parques de Sintra, ao preço de 10 euros para visitante adulto e de 8,5 euros para jovem e sénior.