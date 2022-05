O 60.º aniversário da banda Rolling Stones é comemorado com um novo conjunto Lego

O logótipo, visto pela primeira vez no álbum dos Stones Sticky Fingers, há 50 anos, é um tributo de 1998 peças aos seus 60 anos como uma das bandas de rock mais lendárias de todos os tempos. É o primeiro set Lego Art formado organicamente. Os designers da Lego incluíram uma surpresa escondida.

Enquanto constroem os lábios arrojados e coloridos, que medem mais de 57 cm de altura e 47,5 cm de largura, os fãs vão poder desfrutar de uma banda sonora com quase uma hora de conteúdo feito à medida, que inclui uma entrevista exclusiva com John Pasche, o designer gráfico que, em 1970, criou o logótipo da língua para os Rolling Stones.

créditos: Lego

“Quem teria acreditado, há 50 e tal anos... que essa imagem viria a ser feita em LEGO. Uau!”, diz John, depois de ver o set Lego Art pela primeira vez.

“Como o logótipo da língua é um dos logótipos mais reconhecidos, o nosso maior desafio foi descobrir como aproximar a imagem Lego Art o mais possível do original. No passado, houve sets feitos com peças Lego 1x1 redondos como um mosaico; desta vez, contudo, no espírito de ser mais rock ‘n’ roll e para capturar as curvas orgânicas que o John criou, usámos a gama completa de peças Lego. A sua reação ao nosso design final deixou-me tão feliz!”, afirma Fiorella Groves, Design Manager no Grupo Lego.

O novo conjunto Lego chega aos consumidores com o preço recomendado de 149,99 euros.