O autor vai partilhar o efeito que as viagens têm na sua escrita, mas também de que forma é que esta influência as viagens que faz e os ensinamentos que retira. “Viagens para ler” será o mote da Travel Talk que decorrerá a 19 de maio e será acompanhada pelas fotografias dos mais diversos e apaixonantes destinos captados pela fotógrafa Patrícia Pinto.

O calendário de experiências de maio apresenta uma diversidade de iniciativas. Estas começam já no dia 5, com a “Viagem ao Mundo do Chá”. Isabel Robalo irá compartilhar a História do Chá e a viagem que fez pela Rota do Chá, tendo passado por vários destinos. Na ocasião vão ser dadas ainda a conhecer as mais recentes novidades da Tea Shop, que promove a paixão pelo chá.

Os encantos e maravilhas dos Açores marcam também presença na Xperience Lisboa pela experiência do jornalista de viagens, Ricardo Santos, no dia 12. Esta é também uma oportunidade para desfrutar algumas iguarias típicas do arquipélago.

Os eventos gratuitos e de entrada livre decorrem na Avenida Fontes Pereira de Melo, 27, a partir das 18h30. Os interessados devem efetuar a sua inscrição para o email eventos.flagshiplis@bthetravelbrand.com ou através das redes sociais da B the travel brand Xperience Lisboa.