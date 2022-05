4 hotéis para viver em família o Dia da Criança

Martinhal Sagres Beach Family Resort, em Sagres, no Algarve

Fundado em 2010 por Chitra e Roman Stern, o Martinhal Family Hotels & Resorts foi pensado para famílias, e oferece uma experiência de férias de luxo com instalações family-friendly, no0 Martinhal Sagres Beach Family Resort e Martinhal Quinta Family Golf Resort no Algarve, e Martinhal Cascais Family Hotel e Martinhal Chiado Family Suites em Lisboa.

Dos espaçosos quartos de hotel com varandas com vista sobre o mar, às grandes casas de família com jardim e varandas — algumas também com piscina privativa —, o Martinhal Sagres, o primeiro hotel do grupo Martinhal Family Hotels & Resorts, localiza-se em pleno Parque Natural da Costa Vicentina e acesso à Praia do Martinhal. A unidade associa a estes predicados um conjunto de serviços pensados para férias em família.

Martinhal Sagres Beach Family Resort

Penha Longa Resort, em Sintra

O Penha Longa, em Sintra, é um resort familiar por excelência e, no Dia da Criança, o palco é o verdejante campo de golfe, inserido na natureza, com vistas desafogadas e a Serra de Sintra como cenário. A Clínica de Golfe preparou uma aula de grupo, para crianças e adolescentes dos 6 aos 18 anos aperfeiçoarem o swing e treinarem a pontaria. Inscrições até às 12h00 de 31 de maio.

créditos: Penha Longa Resort

São Lourenço do Barrocal, no Alentejo

Construir casas para pássaros, plantar uma horta, caçar um tesouro, andar de bicicleta, passear a cavalo ou às cavalitas (ou serão burralitas?) do burro Jerónimo, são algumas das atividades sugeridas para as crianças que visitam o São Lourenço do Barrocal, o monte alentejano que fica no sopé da colina de Monsaraz, no Alentejo interior. Este ano, há duas atividades em destaque: a construção de ninhos e a horta das crianças. Na primeira, unindo o desafio das manualidades com o interesse por saber mais, os pequenos ornitólogos vão poder construir dois tipos de ninho em madeira e de um comedouro. Depois de concluída a tarefa, podem partir à aventura e observar as espécies que sobrevoam e habitam a herdade com a ajuda de um especialista da Portugal Birds & Trails. A esta atividade junta-se uma outra sugestão, conhecer a origem da comida que chega ao prato com uma visita à horta. Lá, as crianças vão aprender os ciclos da natureza e a cultivar e colher alguns legumes com a ajuda do hortelão.

São Lourenço do Barrocal

You and The Sea, na Ericeira

Refúgio para famílias à beira-mar, o You and The Sea é ideal para os mais pequenos, com muito espaço ao ar livre, uma piscina para muitos mergulhos, um kids room com muitas brincadeiras, e ainda o La Barraque, com campo de jogos e rampa de skate. Depois de muitas aventuras no jardim, há novas pizzas do chef André Rebelo para provar, repor energias e celebrar com os mais pequenos.

Em consonância com o modus vivendi da região, descontraído e luminoso, o You and the Sea é composto por 35 apartamentos, do estúdio ao T5, capaz de acolher todas as famílias para viverem momentos memoráveis.