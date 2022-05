A reabertura do Cuá Cuá Club Quinta do Lago trará o regresso das noites algarvias num espaço multifuncional, onde é possível iniciar o serão a jantar ou a experienciar uma carta de cocktails de assinatura num dos seus três bares, o Welcome, o Outside e o Club, e terminar a dançar, ao som de DJ’s, até às 6 horas da manhã.

Inaugurado em julho do ano passado, o Cuá Cuá “deixa escapar”, ainda sem grandes pormenores, a grande novidade para este ano, o restaurante inserido neste Club será o mais recente projeto do chef José Avillez.

O espaço vai contar com a presença do DJ residente, Mario Fischetti, um dos maiores nomes do house brasileiro.

O Cuá Cuá vai estar ainda mais envolvente com a zona de clubbing.