O entretenimento volta a marcar a agenda do Bossa Market, numa iniciava que contará com a presença de vários artistas que levam a cultura musical brasileira a palco, com espetáculos de Bossa Nova e MPB ao longo do dia e, para animar ainda mais os finais de tarde, muito Samba e shows de Rock Brasil dos anos 80.

Mas a festa não se fará só de música, o evento será também marcado por diversas Talks inspiradoras, momentos de partilha que prometem fomentar a inovação e o empreendedorismo, mas discutir também temas da sociedade atual. Estes momentos contarão com a presença de diversas celebridades e atores brasileiros como Thais Campos, Leonardo Vieira, Miriam Freeland, Roberta Medina (Rock in Rio), entre figuras públicas portuguesas como Marta Leite Casto, Miguel Júdice, fotógrafo e escritor (onde haverá oportunidade para uma sessão de autógrafos do novo livro) e Frederico Nunes, vereador da Câmara Municipal de Cascais.

A Gastronomia, uma das ciências mais apelativas para as comunidades de língua portuguesa, também estará em destaque no Bossa Market e contará com a presença do chef Vitor Sobral na Talk “Conversa com Sabor”.

O Bossa Market é um evento aberto ao público em geral e ideal para toda a família. E os mais pequenos terão ainda acesso ao Espaço Kids, com muitas oficinas, pinturas faciais, presença de mascotes, atividades recreativas, leituras e palestras.

A entrada no Bossa Market de 2022 tem um custo de 5 euros e as crianças até aos 10 anos não pagam. O evento decorre nos dias 4 e 5 de junho das 11h00 às 00h00.