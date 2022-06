Não há volta a dar: no verão, todos os caminhos vão dar ao Algarve. E porque não levar um pouco do que temos em casa para a zona de férias preferida dos portugueses?

Terá sido essa a premissa que tem levado ano após ano o Yakuza, em versão pop-up, a Albufeira, mais precisamente ao Pine Cliffs, num ano em que o próprio resort comemora 30 anos e numa altura em que todos queremos recuperar o tempo perdido, depois de dois anos de pandemia, confinamentos e limitações.

Desde 1 de junho que os amantes de sushi já podem reservar mesa no restaurante de assinatura japonesa. Assim será até ao fim de setembro e se a temporada correr de feição “há a possibilidade de estender até outubro”, confidenciou-nos Bruno Silvério, diretor de Marketing e Comunicação da United Investments Portugal, proprietária do resort, no jantar de apresentação do conceito à imprensa.

O restaurante vai estar aberto todos os dias, apenas para jantares. Este espaço começa cada vez mais por se afirmar como um dos clássicos do verão no Algarve e uma aposta segura quando se procura sushi com selo de qualidade. E lá pode encontrar os pratos habituais do Yakuza – seja agora no Algarve, em Lisboa, em Cascais, no Porto e até em Paris.

No jantar de inauguração, tivemos oportunidade de experimentar os spring rolls de lavagante (54€), nigiri toro e caviar (28€), duas das novidades da carta, mas também lulinhas crocantes com shichimi togarachi (24€), tataki de atum blufin (42€), gunkan rei (24€), seleção de sashimi com seis peixes (85€) ou tártaro de toro (65€). A surpresa da refeição foi um entrecôte acompanhado de molho chimichuri de shiso e wasabi (45€), uma das possibilidades este ano. Quem conhece os conceitos de Olivier, sabe que a grande preocupação do chef é deixar os seus clientes satisfeitos e surpreender sempre que possível. Encontrar mais uma peça de carne, num restaurante com conceito de sushi, é sem dúvida, uma opção fora da caixa.

Para o final, um duo de sobremesas: kit kat "Sucesso Garantido" (10€) e fondant de chá verde com gelado de sésamo (12€).

“Eu gosto de bons pratos e de boa comida”, resumiu Olivier da Costa. E é isso que pode esperar neste Yakuza, além de um ambiente de férias de verão, com mesas dispostas ao ar livre à média luz, no meio da natureza. Isto porque o restaurante é quase todo uma esplanada com direito a um grande pinheiro no meio.

Yakuza Algarve Funcionamento: Domingo a quarta-feira, das 19h00 às 00h00; de quinta-feira a sábado, das 19h00 às 01h00. Telefone: 934 000 359 E-mail: yakuza.algarve@olivier.pt Morada: Pine Cliffs Resort, Pinhal do Concelho, 8200-912 – Albufeira

E o dia da inauguração parece ser um bom pronúncio para a temporada que agora arranca, com o restaurante cheio. Um feito, se pensarmos que se trata de um espaço de restauração dentro de um resort, que estava também com uma boa ocupação – quase duas mil pessoas, de acordo com a comunicação do Pine Cliffs.

O ano de 2022 parece ser o de viragem num livro em que queremos mesmo mudar de página e saltar para outro capítulo. E este primeiro jantar em Albufeira foi um bom teste para o verão que está prestes a começar.