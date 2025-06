Já sabe quem é que está de parabéns este domingo, dia 8 de junho? Foi Pedro Granger quem recordou a infância através da sua página de Instagram.

O ator completa 46 anos e assinalou a data com a carinhosa memória da infância.

"E chegou o meu dia. O dia para me 'happybirthdayzar'", começou por escrever na legenda da referida imagem.

"O dia para eu agradecer ao meus pais terem tido a ideia genial de me ter; a capacidade da paciência dos meus irmãos por me aturarem; o espírito resiliente dos meus amigos e de todo o resto da minha família por nunca desertarem, e a vossa alegria por me continuarem a deixar partilhar esta coisa das artistices com vocês", disse.

"Hoje celebro mais 365 voltas ao sol. Que nos próximos 525 600 minutos da minha vida que hoje começam, continue a agradecer sempre a cada um de vocês, e que juntos continuemos esta coisa porreiríssima que é a vida", escreveu depois.

Leia Também: Marco Costa assinala aniversário da avó. "O coração da nossa família"