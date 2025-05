Se o seu palpite foi Joana Figueira, pois bem, acertou. A atriz decidiu mostrar aos seguidores a fotografia antiga, revelando que a colocou num sítio específico da sua casa.

"Coloquei esta menina na mesa da cozinha para me lembrar todos os dias que preciso de a alimentar. Bom dia também para vocês", disse na legenda do registo fotográfica que publicou na sua página de Instagram, mostrando também o local onde tem o retrato. Veja ambas as imagens na galeria.

De recordar que Joana Figueira, atualmente com 54 anos, já integrou vários projetos de sucesso da ficção nacional, entre eles 'Morangos com Açúcar', 'O Prédio do Vasco', 'Ninguém como Tu' ou 'Fala-me de Amor'.

