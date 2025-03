O cantor e compositor irlandês Ronan Keating é a grande atração da 22ª edição da Summer Gala, que irá acontecer no dia 1 de agosto, no Pine Cliffs Resort, em Albufeira. Com uma carreira sólida de mais de 30 anos e milhões de fãs ao redor do mundo, Keating é considerado um dos nomes mais icónicos da música pop internacional.

Conhecido por ser o vocalista da famosa boy band Boyzone, um dos maiores fenómenos dos anos 1990, Ronan Keating trilhou uma carreira solo de sucesso, conquistando o público com grandes sucessos como "When You Say Nothing at All", que ficou popularizado pelo filme "Notting Hill", "Life is a Rollercoaster", "If Tomorrow Never Comes" e "Lovin’ Each Day". Estas músicas, que marcaram gerações, irão certamente fazer parte do reportório e encartar os fãs.

Com uma voz única e presença de palco, Keating promete entregar um bom espetáculo, tornando esta noite no Pine Cliffs Resort uma das mais aguardadas do verão algarvio. “Ao longo dos anos, passei muito bons momentos no Algarve, por isso estou ansioso por voltar e poder tocar ao vivo na Summer Gala do Pine Cliffs Resort, que é um local deslumbrante”, afirma Ronan Keating, em comunicado.

Os bilhetes para o concerto já estão disponíveis no site do Pine Cliffs Resort, com preços a partir de 49€ (promoção early bird, limitada ao stock disponível). O bilhete geral pode ser adquirido por 95€. Além do grande show de Keating, a Summer Gala 2025 oferece uma experiência gastronómica de luxo, com duas opções de jantar exclusivas: o jantar buffet por 425€ ou o jantar set menu por 595€.

A Summer Gala do Pine Cliffs Resort é um dos eventos culturais mais importantes do Algarve, atraindo tanto o público nacional quanto internacional. Com mais de duas décadas de história, a gala tem-se destacado por proporcionar espetáculos musicais de alto nível e experiências gastronómicas sofisticadas.

Ao longo dos anos, o evento recebeu artistas de renome internacional, como Gloria Gaynor, Lionel Richie, Michael Bolton, Joe Cocker, UB40 e Tom Jones.