O jantar do próximo sábado no Taberna by Lucia Ribeiro vai contar com sete momentos à mesa e com a presença do wine expert Hugo Reis que, juntamente com a chef Lucia Ribeiro, comentarão todas as escolhas.

Assumidamente apaixonada pelo Algarve, a chef tem um gosto especial por harmonizações. “Para mim, gastronomia e enologia são o complemento uma da outra, e os jantares vínicos são a oportunidade perfeita para explorar esse mundo e criar experiências. Tudo é feito de raiz. À medida que provo os vinhos, o menu começa a surgir. Acredito que só assim se consegue o equilíbrio de sabores ideal”, adianta a chef e proprietária Lucia Ribeiro.

No jantar de 4 de outubro (19h30), o valor do menu é de 75€ por pessoa (bebidas incluídas).

Os jantares temáticos no Taberna by Lucia Ribeiro prosseguem a 8 de novembro, harmonizados com vinhos Quinta da Boa Esperança. Ainda em 2024, os vinhos Dalva estarão em destaque no jantar de 6 de dezembro.

Natural de Armação de Pera e mãe de dois filhos, Lucia Ribeiro formou-se em Gestão Internacional, em Londres, onde viveu mais de metade da sua vida. Trabalhou na banca e em restauração antes de se aventurar na cozinha. Em 2012 seguiu o seu instinto e investiu num curso de cozinha no Algarve, região que ainda hoje a apaixona. Incentivada pelos formadores, regressou a Londres, onde frequentou um curso de Alta Cozinha no Le Cordon Bleu.

Durante quatro anos, colaborou com nomes sonantes da cozinha, como Gordon Ramsay, Paul Walsh, Claude Bosi e Dieter Koschina. O percurso londrino acabou por lhe abrir portas para regressar a Portugal, onde trabalhou com Dieter Koschina no Vila Joya, antes de ser Head Chef do MIMO Algarve, no Pine Cliffs Resort, em 2018, onde dirigiu aulas de culinária, experiências gastronómicas como supper clubs ou showcookings.

Taberna by Lucia Ribeiro Estrada Vale Formoso, n.º 221, Almancil Contactos: tel. 968 567 373

Soma ao currículo a apresentação do programa “Cozinhamos Contigo”, do canal Casa e Cozinha, deu formação na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro e foi Executive Chef do espaço Morgado do Quintão, em Lagoa.

Em 2023 lança-se a solo e abre um restaurante em nome próprio, Taberna by Lucia Ribeiro, em Almancil.