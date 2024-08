O espetáculo multimédia “Lisbon Under Stars”, em exibição nas Ruínas do Carmo e desenvolvido pelo ateliê criativo Ocubo em parceria com o Museu Arqueológico do Carmo, regressa para a sua segunda temporada de 2024 a partir de 22 de agosto.

“Lisbon Under Stars” é um espetáculo imersivo que transporta o público numa viagem multissensorial por alguns dos mais marcantes momentos de mais de 600 anos da história de Lisboa e Portugal, através de projeções multimédia a 360º, bailarinos virtuais e efeitos visuais. O espetáculo conta com participações especiais, nomeadamente, Mariza, Teresa Salgueiro e Rão Kyao, ao som de nomes como Amália Rodrigues, Luís De Freitas Branco, Salvador Sobral ou Zeca Afonso.

O espetáculo é guiado pela voz de Catarina Furtado, trazendo para o presente, num ambiente virtual, episódios históricos que impactaram o próprio monumento, como o violento terramoto de 1755, num local que é até hoje testemunho da devastação do evento.

“Lisbon Under Sars” conta com sessões às 21h00, de segunda a quarta-feira, e às 21h00 e às 22h00, de quinta-feira a sábado, até 31 de outubro. Os bilhetes custam entre 15€ e 20€, com entrada gratuita para crianças até aos cinco anos, sendo que parte das receitas a revertem a favor da associação Corações com Coroa. Existe também a opção de bilhete reduzido, a 17€, válido para jovens dos seis aos 17, seniores e residentes em Lisboa.

As entradas podem ser adquiridas aqui ou na bilheteira local.