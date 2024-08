O Business Center do Grupo RPI, em Braga, é o protagonista da mais recente intervenção de Joana Vasconcelos. A obra “Ondulação”, com mais de 30 metros de comprimento, marca o lançamento do novo projeto que une a artista plástica portuguesa à RP Industries S.A na criação de uma experiência sensorial para os amantes da arte e da água.

Já alguma vez imaginou nadar numa obra de arte? créditos: Divulgação

A colaboração inovadora centra-se em três eixos de desenvolvimento: a piscina SOLEO Unique personalizada e sob medida, onde cada projeto é único e desenvolvido especificamente para o local e o cliente, com desenhos exclusivos da artista e azulejos pintados à mão, utilizando técnicas tradicionais; a Piscina SOLEO Unique edição limitada, com design limitado a um número específico de exemplares, mantendo a mesma técnica construtiva e de acabamento, permitindo a execução em prazos mais curtos; e, por último, a Piscina SOLEO Unique edição limitada em liner ou tela armada, com revestimentos exclusivos produzidos pela RPI a partir dos desenhos de Joana Vasconcelos, oferecendo um acesso mais rápido à arte em formato piscina.

Inspirada pela importância da água nas nossas vidas, Joana Vasconcelos traz a sua visão artística para o mundo das piscinas SOLEO Unique: “A água é um luxo que damos por adquirido nas sociedades ocidentais e que pode ser revalorizado através da obra de arte. Quando me dei conta da importância e omnipresença da água nas nossas casas, comecei a criar um corpo de obra que enfatizasse esta ideia. A piscina 'Gateway' para o Jupiter Artland na Escócia reforçou a minha ligação a este tipo de equipamento, cuja linha criativa é agora retomada com este projeto”, adianta a artista em comunicado.

O novo conceito SOLEO Unique pretende refletir o compromisso da RP Industries em manter elevados os padrões de qualidade e inovação, oferecendo uma experiência diferenciada para os clientes.