O evento Douro Wine City volta a ser um palco para os descobrir, reencontrar e até comprar. Ao todo, cerca de 100 produtores de vinhos da primeira região demarcada e regulamentada (1756) no mundo estarão no Auditório Municipal do Peso da Régua, de 10 a 13 de junho (sexta-feira a domingo). Apresentam os recentes lançamentos, as novidades absolutas que o mercado ainda não conhece e os rótulos que já se tornaram ícones generalizados.

Para descodificar linguagem e desmistificar conceitos, Manuel Moreira, sommelier e provador da “Revista de Vinhos”, orienta didáticas “Conversas sobre Vinho” que permitirão aos visitantes captar melhor as diferentes dimensões dos néctares elaborados no Douro, por entre sub-regiões, castas, tipologias e estilos.

Em sessões de showcooking, a qualidade dos produtos autóctones do Douro será reinterpretada por chefs como Hélio Loureiro, Carlos Pires (The Wine House Quinta da Pacheca), Jorge Coimbra (The River Restaurante), Maria do Céu Pires (os novos doces Mechas) e até será demonstrada todo o virtuoso processo de elaboração dos tradicionais Rebuçados da Régua. O evento contará ainda uma área de restauração.

No cardápio da música ao vivo, há mais pretextos a justificar visita. Anaísa, Ai Braguesa, Bando das Gaitas, David Silva Flamenco Guitar Trio, Orquestra de Jazz do Douro, The Splinters e Tozé Freitas são os cabeças de cartaz. Os fins de tarde de sábado e domingo contam as atuações dos dj´s Pedro Simões da RFM e Igor Guimarães.

Organizado pelo Município do Peso da Régua, com produção da Essência do Vinho, a segunda edição do Douro Wine City tem entrada livre e reserva o último dia, segunda-feira, para profissionais do vinho, restauração e hotelaria.