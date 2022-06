Piquenique na Quinta de Santa Teresa revela encantos de Baião

Acompanhado pelas histórias da propriedade, pelas árvores centenárias e pelos vinhos biológicos, o programa do piquenique consiste numa degustação de vários aromas típicos e locais. Queijo com compota caseira, alheira de Baião, tarte de cebola, salada com vegetais da horta da Quinta de Santa Teresa enriquecida com requeijão, rabanete e sultanas e morangos biológicos são alguns dos petiscos à prova.

Este novo programa de enoturismo da Quinta de Santa Teresa (30 euros por pessoa) complementa a oferta já existente dos quatro programas de visitas e provas especiais, que vão desde os 15 euros aos 50 euros por pessoa: “Without Limits”, que permite uma personalização total da experiência na Quinta. Ao optar por este programa de enoturismo, os visitantes poderão provar os vinhos sem limitações, enquanto exploram todo o portefólio disponível.

Quinta de Santa Teresa

O pacote “Top Range” dá acesso aos melhores vinhos da Quinta, com uma seleção especial dos brancos e rosé. A opção “Avesso Experience” permite que os amantes do vinho explorem a casta Avesso em todas as suas expressões: fruta madura, elegância e textura e ainda a complexidade e casamento com barrica de carvalho francês. Já a visita e prova “Standard” dão a conhecer dois exemplares de monocasta da região com a gama Monólogo, Espinhosos e o Singular de Vinhas Velhas.

A Quinta de Santa Teresa tem ainda uma série de pontos de interesse, com espaços de natureza de grande harmonia estética, edificações de valor arquitetónico.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 229 419 378/9 ou e-mail info@andwines.pt