Praça do Beato abre portas para festejar os Santos e celebrar o verão

A Praça decidiu abrir um dos seus edifícios e esplanadas para um evento Pop Up que se vai realizar todos os fins de semana (sextas, sábados e domingos), durante os meses de junho e julho.

Neste edifício, os participantes na iniciativa irão encontrar a Charcutaria e a Queijaria da Praça, onde se apresenta uma seleção vasta de artigos para descobrir, comprar mas também provar no local, ao final do dia, umas saborosas tábuas de queijos e enchidos; uma área dedicada ao Azeite; a Garrafeira, cuja seleção dará um grande destaque aos vinhos naturais, e onde é possível fazer provas de vinhos.

Não faltará uma amostra da Mercearia com produtos de 24 pequenos e médios produtores nacionais e ainda um Wine Bar. A Cozinha da Praça terá uma seleção de petiscos portugueses - gaspacho da estação, pica pau, polvo ou os clássicos ovos com farinheira, são alguns exemplos - mas, como o bom tempo convida a estar ao ar livre, na esplanada do edifício haverá sempre um churrasco de várias carnes autóctones.

Aos sábados e domingos, chefs, bartenders e produtores de vinho têm palco na Praça para partilharem a paixão pela gastronomia e darem voz aos bons produtos portugueses. Petiscos e cocktails de assinatura únicos vão ser preparados pelos diferentes convidados, lado a lado com o Chef da Praça.

Na lista dos chefs convidados constam nomes como o de Marlene Vieira (Marlene,), António Galapito (Prado), Marcella Ghirelli (Cella Door), Duda Ferreira (Lupita), Pedro Forato (Mercearia do Prado), João Correia (GastroBar), Francesco Ogliari (Tua Madre), Hugo Brito (Boi Cavalo), Mateus Freire (Osso Bento), Alana Mostachio (vdb_bistronomie) e Miguel Peres (Pigmeu).

Já Vítor Claro, Emanuel Frutoso, Viúva Gomes e Nito Alegre são alguns dos Produtores de Vinho já confirmados. Para a elaboração de refrescantes cocktails de assinatura, a Praça conta com a presença dos Bartenders Constança Cordeiro (Toca da Raposa), Marcos (Infame), João Resende (Café Klandestino), Luís Fonseca (Sala de Corte), Frederico (Imprensa), Flávia (GastroBar), Rúben (Sublime Comporta), Zé Pedro (Pistola y Coración) e Cheila e Semi (Living the Drink).

Os Santos vão à Praça

Depois do cancelamento das festas de Santo António nos últimos dois anos devido à Pandemia, Lisboa volta a querer sair à rua. No Hub Criativo do Beato, a Praça vai receber os festejos como manda a tradição: sardinhas, bifanas, cerveja e, claro, música Popular Portuguesa para dançar até o pé aguentar. Na rua, na entrada principal do Hub Criativo do Beato – Travessa do Grilo – a esplanada da Praça estará “vestida a preceito” para o arraial, com mesas corridas para promover o convívio e uma decoração que faz lembrar o ambiente dos bairros típicos Lisboetas. Dias 10, 11 e 12 de junho a programação é, então, orientada para as festas de Santo António.

A Praça estará aberta nos meses de junho e julho, todas as sextas, sábados e domingos entre as 17h00 e a 00h00 e a entrada é gratuita. Aos domingos a Praça encerra às 23h00. Não existe consumo obrigatório.