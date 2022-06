No Wine Market, os visitantes poderão provar as últimas colheitas e novidades de produtores locais, interagir com os responsáveis por trás de cada marca, e ficar a conhecer os vinhos da região, sendo possível provar e adquirir as várias referências, assim como várias edições especiais.

De entrada gratuita, e organizada pelo Torre de Palma Wine Hotel, a 4ª edição do Wine Market abrirá portas a partir das 16h00 de dia 10 de junho.

Neste momento estão confirmadas as seguintes presenças: Rovisco Garcia, TERRENUS/ Rui Reguinga, Herdade do Freixo, Reynolds Wine Growers, Torre do Frade, Tiago Cabaço Winery, Lima Mayer, Quinta do Mouro, Adega do Monte Branco, Herdade do Perdigão, Reguengo do Souzão, Adega Mayor, Herdade de Coelheiros, Já Te Disse, Fitapreta Vinhos, Vinhos Rosa Santos Família, Mainova, Mouchão, Dona Maria Vinhos - Júlio Bastos, Monte da Penha, Terras de Alter, Howard's Folly, Quinta de Chocapalha.