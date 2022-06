Os visitantes poderão passear e conhecer as histórias dos espaços mais emblemáticos da quinta onde se localiza a Casa Anadia, como o antigo lagar, o castelo e os seus jardins, a capela, os olivais centenários e o jardim das variedades. Ficarão ainda a conhecer a tradição e histórica relação da quinta com a produção de azeite, numa visita que termina com uma prova comentada de três azeites.

“Permitir que vivam e sintam a história da Casa Anadia por umas horas é algo que seria sempre difícil colocarmos numa garrafa. Queremos proporcionar uma experiência enriquecedora a quem nos visita” refere David Magarreiro, responsável de Marketing e Comercial da Casa Anadia.

Já Rui Pereira Coutinho, administrador, menciona que “dar a conhecer a origem e transmitir a história da marca é algo que sempre desejámos fazer e agora finalmente, estamos a abrir as portas”.

Neste momento existem dois programas disponíveis, a visita guiada aos espaços da quinta em modo passeio com explicação histórica, e o segundo, a combinação da visita guiada com uma prova comentada de três azeites virgem extra. Os programas têm os valores de 7,5 euros e 12,5 euros respetivamente.

O azeite Casa Anadia é herdeiro e continuador de uma antiga tradição que remonta pelo menos ao séc. XVII, época da construção do antigo Solar com capela, hoje integrado na Quinta do Bom Sucesso, em Alferrarede (Abrantes).

A visita pode ser reservada através do email, reservas@casaanadia.pt