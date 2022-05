Movidos pela sua paixão pela macrobiótica e pela alimentação saudável, Paula e Emanuel decidiram embarcar numa aventura no mercado retalhista, abrindo em 2013 o primeiro supermercado biológico de Setúbal - o Gasshô. O modelo de negócio destaca-se pela oferta de produtos biológicos certificados, que provêm de produtores locais, nacionais e internacionais.

Passados oito anos, “o Gasshô ambiciona agora aumentar a sua escala e oferecer melhores preços aos seus clientes, através de uma ampla gama de produtos com marca própria. Com o objetivo de diversificar a oferta e eliminar o desperdício alimentar, o Gasshô vai abrir uma cafeteria biológica e um serviço de take-away à comunidade”, Podemos ler em comunicado.

O Gasshô procura angariar 160 mil euros através de uma campanha de financiamento colaborativo na plataforma de finanças verdes GoParity. Qualquer pessoa pode investir a partir dos 5 euros para apoiar o projeto e obter 5% de juros ao ano.

“O nosso desejo de nos juntarmos à GoParity advém do facto de sermos um projeto que trabalha diariamente por uma saúde de qualidade, bem como por uma produção e consumo sustentáveis. Esta é a primeira vez que recorremos à angariação de financiamento, e soubemos logo que o queríamos fazer de forma ética, alinhado com os valores do Gasshô. O nosso propósito é conseguir fazer chegar produtos biológicos e sustentáveis a mais pessoas, aumentando, assim, o seu impacto na comunidade. Consideramos que a união faz a força e temos que nos aliar a outros projetos que servem de alavanca para aqueles que querem melhorar a forma como o ser humano interage com o mundo. Neste sentido, as finanças verdes vão ao encontro da nossa filosofia.” afirma Bárbara Leão de Carvalho, gestora do Gasshô.