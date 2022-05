Este ano, a Quinta da Boa Vista (Torreão) volta a receber o festival que celebra o pão nacional, de 3 a 5 de junho. Organizada pelo Município de Albergaria-a-Velha, esta 9ª edição vai contar com a presença de produtores e diversas variedades de pão de todo o país - com mais de 70 produtos diferentes em exposição.

Entre as novidades será possível encontrar alternativas mais saudáveis, nomeadamente pão produzido com recurso a fermentos naturais e pão artesanal de fermentação lenta. Além do pão, o festival recebe ainda produtores de enchidos, compotas, manteigas, queijos, ou seja, um leque vasto de opções que enriquecem o certame. A edição deste ano conta também com dois fornos a lenha nos quais os expositores poderão cozer o pão acabado de amassar e servi-lo quentinho.

O recinto estará dividido em três espaços fixos – postos de venda, restauração e padaria. Para além das secções habituais, o evento promete ainda, ao longo dos três dias, várias atividades para todas as idades como workshops dinâmicos, oficinais de confeção e interessantes momentos de showcooking com receitas preparadas pelos chefes Hélio Loureiro, Emídio Concha de Almeida, Paulo Costa e Tertúlia dos Temperos, convidados desta edição.

A animação musical será também uma das atrações a não perder no Festival Pão de Portugal, com DJ Sets durante a tarde e concertos de artistas portugueses, a atuar nas noites de sexta-feira e sábado.

Para o público infantil, haverá momentos de leitura, showcookings e workshops adaptados. De modo a festejar o Dia Mundial da Criança, a organização preparou para o dia de sábado (4) trampolins, insufláveis e outras diversões, para que os mais novos e as suas famílias possam celebrar a ocasião.

As vertentes cultural e desportiva não foram esquecidas neste que é um dos maiores festivais de pão a nível nacional. O público poderá assistir a alguns filmes temáticos, visitar a exposição “Voltar aos passos que foram dados” em homenagem ao escritor José Saramago e participar no Trail Rota dos Moinhos. Como forma de dar a conhecer a região, ao mesmo tempo que se pratica exercício físico, o Trail será composto pelo trajeto de corrida principal de 19 km e dois trajetos para caminhadas com 7 e 13 km.

A entrada no recinto, bem como a participação em todas as atividades definidas no programa são de carácter gratuito.