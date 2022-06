A ilustração desta lata temática retrata elementos náuticos, numa exaltação à origem e natureza da marca, com forte ligação ao mar e a quem nele trabalha. Aliás, este tributo recupera um dos elementos identitários da marca Pinhais e de toda a sua simbologia, presente nos produtos. A ilustração é assinada por Marcos Porto, designer gráfico que, durante o contexto pandémico, passou três meses a trabalhar como pescador na zona da Nazaré.

A Pinhais mantém o método tradicional em toda a sua produção. O processo artesanal compreende várias etapas, 37 no total. Desde a intensificação dos sabores em salmoura, ao corte e preparação manual de todos os ingredientes frescos fornecidos localmente até à seleção do peixe vindo da costa do Atlântico, um processo que se conclui com o enlatamento que é fundamental para a conservação do peixe.

A edição limitada de 200 latas de conserva de sardinha em azeite encontra-se à venda no Museu-Vivo “Conservas Pinhais Factory Tour” e loja online da Pinhais, pelo valor unitário de 5,4 euros.