O mês de junho inicia com o Festival Gastronómico “Fundão, Aqui Come-se Bem – Sabores da Cereja”, que decorre de 1 a 30, e sugere vários restaurantes e pastelarias da região, que dedicam menus e doçaria a este fruto e que, pela primeira vez este ano, inclui bares. Os espaços aderentes podem ser consultados aqui.

A Festa da Cereja tem data marcada entre 10 e 12 de junho com atividades que prometem animar este evento como teatro, animação de rua, concertos, passeios pelos pomares, live cooking e artesanato. Alcongosta vai ser palco, mais uma vez, de um vasto programa de iniciativas que simbolizam, durante os três dias de festa, o universo do fruto que faz a delícia de todos.

De 16 de junho a 2 de julho, vai realizar-se em Lisboa e no Porto, mais uma edição da Rota Gastronómica da Cereja do Fundão, em restaurantes, que irão apresentar nos seus menus pratos originais com a cereja do Fundão. A edição 2022 conta já com a confirmação de participação dos restaurantes Fortaleza do Guincho (chef Gil Fernandes), Fogo e Loco (chef Alexandre Silva), Hotel Albatroz (chef Frederic Breitenbucher), In.Vulgar (chef Hélder Martins), Prado (chef António Galapito), Suba (chef Fábio Alves), Tasca da Esquina e Taberna da Esquina (chef Vítor Sobral), na zona de Lisboa, e no Porto, já fazem parte desta iniciativa os restaurantes Almeja (chef João Cura), DOP (chef Rui Paula), Euskalduna e Semea (chef Vasco Coelho Santos) e Pedro Lemos (chef Pedro Lemos).

créditos: Lifestyle

O Turismo ativo e de experiências assume também grande relevância na Campanha da Cereja do Fundão. Quem visitar a região tem possibilidade de realizar diversos programas turísticos, talks and walks, voos de balão pela região do Fundão, passeios de tuk tuk (Cereja Tour), apadrinhamento de cerejeiras, aluguer de cestas de piquenique e passeios ‘descubra por si’ (BTT, a pé e de carro). Através do site é possível fazer a inscrição utilizando o formulário disponível e colocar questões diretamente no chat da página. Também os produtos do Fundão e as experiências podem ser adquiridas online.

Sob o mote “A Cereja do Fundão projeta os sonhos, as aspirações e os desejos das pessoas”, o município propõe ainda a viagem à Cerejeira dos Desejos. Qualquer pessoa poderá colocar o seu desejo na cerejeira. Haverá etiquetas disponíveis no Posto de Turismo para que todos os que queiram possam participar nesta ação. O desejo é escrito na etiqueta e depois colocado na cerejeira. Um gesto individual que ao mesmo tempo materializa um sonho coletivo.

Através da plataforma online de venda de cereja lançada em 2021, é possível adquirir também outros produtos do concelho como queijos, enchidos, vinhos, licores, compotas, azeite ou doces. O Apadrinhamento de Cerejeiras, campanha lançada pela autarquia, está igualmente disponível no mesmo site. Mais do que uma ação simbólica, ser padrinho ou madrinha de uma cerejeira do Fundão significa contribuir para a regeneração da natureza, plantando e acompanhando o crescimento de uma árvore da qual padrinhos e madrinhas poderão colher as melhores cerejas do mundo e saboreá-las com os que mais lhe são queridos.

Pelo valor de 20 euros, é possível apadrinhar uma cerejeira, colher os seus frutos, e ainda receber de oferta 2 kg de cerejas do Fundão. Aos padrinhos e madrinhas de uma cerejeira do Fundão é ainda atribuído um voucher de 10% de descontos em restaurantes e hotéis da região, bem como em produtos comercializados nos Postos de Turismo do concelho. A campanha contempla ainda todos os bebés nascidos em Portugal, no mês de junho, que podem apadrinhar gratuitamente uma cerejeira do fundão.

Mais uma vez, o estilista Carlos Gil associa-se à Campanha da Cereja do Fundão, como embaixador da Cereja, tendo sido a sua última coleção inspirada na Cerejeira Árvore da Vida.

No âmbito desta campanha, serão também apresentados o livro infantil “As cerejas e assim”, de Sara Couto e o livro de receitas “Cereja do Fundão à mesa”, desenvolvido em parceria com a Escola Profissional do Fundão, numa compilação de receitas confecionadas em diversas iniciativas desta escola, ao longo dos últimos anos.

créditos: Santini

A Cereja do Fundão estabeleceu ainda parcerias com as plataformas de delivery Bolt Food, Glovo e Uber Eats em Lisboa, através das quais é possível comprar cereja e ter o produto entregue no domicílio de forma rápida e segura.

A Câmara Municipal do Fundão desenvolve anualmente, a par destas iniciativas, parcerias com marcas do setor alimentar, como é o caso da Santini. Os conhecidos gelados artesanais voltam a ter disponível no mês de junho o sabor Cereja do Fundão, que tanto sucesso têm feito em anos anteriores.

A pensar nos mais novos, e numa parceria com a Science 4 you vão estar disponíveis, a partir de 1 de junho, os jogos “A Ciência dos Perfumes – Cereja do Fundão” e “A Ciência dos Sabonetes – Cereja do Fundão”. E para quem viajar de avião, no dia 10 de junho, Dia de Portugal, a TAP oferece Cereja do Fundão em todos os voos, outra parceria desenvolvida no âmbito da promoção da Cereja do Fundão.

Também durante todos os fins de semana de junho, estará disponível o comboio turístico da cereja para todos os que visitem a região e todos os sábados de junho, a bordo dos comboios da CP – Comboios de Portugal, regressa a rota das cerejas do Fundão, numa viagem Lisboa-Fundão, que pretende aliar o prazer de viajar de comboio à travessia da paisagem da Beira Baixa.

Ainda durante o mês de junho, a Cereja do Fundão vai estar em movimento e vai ser possível encontrar em Lisboa o Cherry Móvel, um quiosque em forma de cereja, onde será possível adquirir o fruto e outros produtos feitos à base de Cereja do Fundão.