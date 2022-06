O Dia Internacional da Criança, que se assinala anualmente a 1 de junho, foi a oportunidade perfeita para a Zippy lançar o seu mais recente movimento intitulado ‘Igualdade de Génio’. O objetivo é consciencializar a sociedade e as famílias portuguesas para os efeitos positivos que uma educação livre de preconceitos e expectativas pode ter no futuro dos mais pequenos.

"Há uma vontade enorme de expressar e de quebrar com algumas barreiras e com alguns padrões que criamos – como vemos os nossos filhos e os nossos filhos nos veem - em que castramos um pouco a sua originalidade, a sua liberdade de expressão e a sua unicidade", afirmou Filipa Bello, Head of Brand & Creative na Zippy, durante a talk organizada pela marca a propósito deste movimento que pretende mostrar que todas as crianças nascem com o potencial de serem pequenos génios e que cabe à família aceitar e celebrar essa genialidade. "Estejam atentos aquilo que os vossos filhos realmente gostam. Todos nascemos com o mesmo potencial, compete-nos a nós, como sociedade e como pais, incentivar isso."

O evento, que teve lugar esta quarta-feira no Centro Comercial Colombo, contou também com a presença dos três rostos da campanha ‘Igualdade de Génio’: Carolina Deslandes, Dino d’Santiago e Inês Herédia. A intérprete de ‘Avião de Papel’ e mãe de três rapazes contribuiu para a discussão sobre o tema com uma partilha pessoal. "Lembro-me de, com cinco anos, a minha mãe inscrever-me no ballet porque achava que eu tinha uma postura masculina, anda sempre com roupas de rapaz, gostava de andar de skate... Eu tinha noção que aquilo não era um medo da minha mãe, era um medo de que as pessoas não me aceitassem, que eu não conseguisse pertencer a um grupo ou que não tivesse amigas… E como desde sempre tive noção dessa diferença, para os meus filhos eu permito que eles só sejam aquilo que eles quiserem ser", disse, reafirmando a importância de dar liberdade às crianças, especialmente nesta fase das suas vidas. "A melhor coisa que nós temos para oferecer ao mundo é aquilo que nós temos de irrepetível."

Outra das iniciativas da marca de roupa portuguesa foi a aposta numa coleção de t-shirts ungendered (sem género) com diferentes frases que dão força a este movimento. As peças, disponíveis em três cores diferentes e para miúdos e graúdos, foram criadas em colaboração com Another Angelo. "O convite chegou há dois anos e, para além de ter aceite, foi um challenge", referiu o artista e ilustrador português durante o evento sobre o desafio de abraçar um projeto desta dimensão que, devido à pandemia, acabou por se concretizar apenas este ano. "Surgiu novamente a oportunidade agora e eu fiquei muito feliz. […] Até foi mais rápido na criação das frases do que inicialmente", disse sobre a coleção desenhada e fabricada em Portugal e que está à venda online e nas lojas físicas.

Paralelamente, e de forma a reforçar este movimento, a marca inaugurou aquela que é a primeira estátua evolutiva do mundo: um bebé à escala real com 3,200 kg em latão. Ao longo de 10 anos, e à semelhança de um bebé, a estátua vai crescer e dar origem a uma diferente que, durante a próxima semana, poderá ser visitada na Praça Central do Centro Colombo e depois junto à loja Zippy. "O facto de esta estátua ter esta particularidade própria de crescer todos os anos também serve o intuito de acompanhar toda uma geração. É uma forma de garantir que todas as crianças de todas as idades se sintam refletidas nesta mesma estátua", salientou Miguel Durão, agência Stream and Though Guy, sobre este projeto que não contou com a assinatura de um artista de renome uma vez que o foco é o conceito subjacente. Outra particularidade da estátua é que, à semelhança da coleção de roupa, "esta criança não tenha um género que seja facilmente identificável. É uma criança que pode ser o género que quem olhar assim entender."

