Promover um espaço onde a diversidade de emoções é respeitada e valorizada. É desta forma que a Zippy arranca com a comunicação das coleções de Natal, sob o mote “Iguais a Vestir, Diferentes a Sentir”.

“No Natal – uma época tão marcante e repleta de emoções –, queremos que as famílias sintam que há espaço para todas as emoções. Na Zippy, celebramos a união e a autenticidade emocional ao incentivarmos as famílias a aceitarem as diferentes emoções e estados de espírito e ao promovemos atitudes significativas, essenciais para um desenvolvimento saudável. Acreditamos que esta aceitação promove que as crianças e as suas famílias expressem e compreendam melhor as suas emoções, impactando positivamente o seu crescimento.”, afirma Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy.

Com o apoio das seis personagens coloridas – os Monstros das Emoções –, a Zippy introduz uma forma lúdica e visual de explorar os sentimentos. Cada monstro representa uma emoção distinta – alegria, tristeza, vergonha, medo, raiva e calma – servindo como uma ferramenta para que as crianças e as suas famílias compreendam melhor os sentimentos que a época pode inspirar.

As coleções da marca que vão acompanhar as famílias nesta época festiva – ‘You & Me’ e ‘Best Gift’ – refletem o compromisso da Zippy através de uma experiência inclusiva.

A coleção ‘You & Me’, que incentiva a proximidade entre pais e filhos, conta com peças que permitem que toda a família se vista a condizer, reforçando valores de proximidade e momentos de qualidade partilhados sob a perspetiva das crianças. Esta coleção realça a importância da parentalidade consciente, onde os adultos não só são modelos para os mais pequenos, como também se inspiram neles.

Através de uma linha de vestuário e acessórios alusivos ao Natal, a coleção ‘Best Gift’ é inspirada nos valores da época e, ao mesmo tempo, revela-se funcional e prática, atendendo às necessidades dos pais e das crianças.

Adicionalmente, a Zippy lança ainda uma seleção de brinquedos nas suas lojas físicas e online.