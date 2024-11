Pode falar um pouco sobre o conceito da campanha "Iguais a Vestir, Diferentes a Sentir"?

A campanha de Natal surge com o objetivo de incentivar as famílias a abraçarem a diversidade das emoções, promovendo um ambiente inclusivo e agregador, tanto dos sentimentos positivos como dos mais desafiantes. Este conceito é particularmente relevante numa época tradicionalmente associada à felicidade e ao convívio familiar. No entanto, a Zippy reconhece a importância de acolher todo o espectro de emoções.

Com esta campanha, celebra-se a autenticidade emocional, transmitindo que cada um tem o direito de expressar o que realmente sente – seja alegria, tristeza, medo ou calma. A marca promove um espaço seguro onde as famílias são incentivadas a aceitar e a respeitar todas as emoções, mesmo que nem sempre sejam as esperadas ou as mais “tradicionais” desta época festiva.

“Iguais a Vestir” também se liga diretamente à coleção You & Me, uma linha de roupa que permite que pais e filhos se vistam a combinar, refletindo proximidade e criando momentos de qualidade. O simples gesto de vestir a condizer simboliza a ligação entre os elementos da família, mas ao mesmo tempo a campanha “Diferentes a Sentir” recorda que, apesar das semelhanças externas, cada indivíduo pode sentir emoções distintas e únicas.

Como surgiu a ideia de abordar a autenticidade emocional e a diversidade de sentimentos no contexto do Natal?

Surgiu no seguimento da nossa campanha de regresso às aulas, que desafiava as famílias a trocar o “está tudo bem” pelo “como te sentes?”. Essa iniciativa permitiu-nos explorar a imensidão do tema das emoções, especialmente as emoções infantis. Sentimos que não podíamos limitar essa discussão a um único momento, por isso fez todo o sentido reforçar a temática sob uma nova perspetiva durante o Natal.

Para esta quadra festiva tentámos criar um espaço mais inclusivo para as famílias, onde todas as emoções são bem-vindas. O Natal é, por excelência, uma época repleta de emoções, marcada pela união e pelo convívio, mas que, por vezes, impõe expectativas de felicidade constante que nem sempre refletem a realidade de todos.

Com a campanha “Iguais a Vestir, Diferentes a Sentir”, pretendemos quebrar essa visão estereotipada e inspirar uma aceitação genuína das emoções, mostrando que é normal e saudável sentir tristeza, medo ou qualquer outra emoção durante esta época festiva. A campanha reforça a ideia de que cada família e cada indivíduo vive o Natal de forma única e que todas as emoções devem ser reconhecidas e respeitadas.

“Iguais a Vestir, Diferentes a Sentir”. A proposta da Zippy para um Natal mais inclusivo créditos: Divulgação

O slogan da campanha sugere precisamente que "nem todos sentem o mesmo". Como a Zippy espera que esta mensagem impacte as famílias?

Através da campanha, a Zippy quer transmitir uma mensagem de inclusão emocional que desafia as expectativas associadas ao Natal. Esta época, tradicionalmente ligada à felicidade e ao convívio, pode também trazer uma variedade de emoções que nem sempre encontram espaço para serem expressas. Esperamos que esta mensagem inspire as famílias a acolherem todo o tipo de sentimentos, criando um ambiente onde cada membro possa sentir-se seguro para expressar o que realmente sente.

Ao promover a aceitação de todas as emoções, a campanha convida as famílias a refletirem sobre a importância de reconhecer e valorizar as diferenças nas vivências emocionais. Acreditamos que, ao transformar o Natal num espaço de autenticidade emocional, estamos a fomentar relações familiares mais saudáveis e profundas, com um impacto positivo e duradouro.

Qual é a importância de reconhecer e valorizar todas as emoções durante o Natal, mesmo as menos associadas a esta época, como o medo ou a tristeza?

Reconhecer e valorizar todas as emoções durante o Natal, incluindo aquelas menos associadas a esta época, é fundamental para promover o bem-estar emocional das famílias. O Natal é um momento que pode intensificar tanto a alegria como a vulnerabilidade, e ao ignorar as emoções mais desafiadoras, corremos o risco de criar um ambiente onde as pessoas se sintam pressionadas a esconder o que realmente sentem.

Valorizar essas emoções menos celebradas permite que as famílias abordem a sua complexidade emocional de forma saudável. Ao acolher todas as emoções, estamos a criar um espaço de autenticidade, onde cada membro pode expressar-se sem receio de julgamento, o que ajuda a desmistificar a ideia de que o Natal deve ser exclusivamente alegre e também fortalece os laços familiares, promovendo empatia e compreensão.

Além disso, ao normalizar a expressão de todas as emoções, contribuímos para um desenvolvimento emocional mais saudável, permitindo que as crianças aprendam a reconhecer e lidar com a sua própria gama de sentimentos. Assim, o Natal pode tornar-se uma celebração, assim como um momento de crescimento e conexão emocional.

A Zippy explora também o conceito, os Monstros das Emoções. Como é que eles podem ajudar as famílias e especialmente as crianças a lidar com os sentimentos?

O conceito dos Monstros das Emoções surge de uma forma divertida e educativa de forma a ajudar as crianças e as suas famílias a explorarem e compreenderem as emoções. Estes monstros – seis personagens coloridas, cada uma com características visuais distintas – representam emoções específicas: alegria, tristeza, vergonha, medo, raiva e calma.

O papel dos Monstros das Emoções é facilitar a comunicação emocional dentro das famílias, tornando mais fácil para as crianças reconhecer e expressar os seus sentimentos. Cada monstro torna-se uma “ferramenta” que permite que as crianças identifiquem e partilhem o que sentem de forma lúdica e acessível. Ao associar emoções a personagens visuais e cativantes, a Zippy oferece uma linguagem comum e intuitiva que pode ser usada tanto por adultos como por crianças para falar sobre estados emocionais complexos.

A coleção “You & Me” foca-se na proximidade entre pais e filhos. Qual a importância deste vínculo na visão da marca?

Para a Zippy, a coleção “You & Me” representa muito mais do que roupas a condizer – é uma celebração do vínculo emocional e do tempo de qualidade entre pais e filhos. Ao oferecermos peças que permitem que toda a família se vista de igual, a Zippy procura fortalecer a proximidade familiar e incentivar os pais a viverem momentos partilhados através dos olhos das crianças, promovendo uma parentalidade consciente.

Esta abordagem sublinha a importância de os adultos serem modelos para os mais pequenos, mas também de se inspirarem neles. Na nossa visão, as crianças têm uma forma única e autêntica de ver o mundo, uma perspetiva simples e despreocupada que recorda aos pais a beleza de apreciar cada momento. Ao permitir que pais e filhos se vistam a condizer, na Zippy reforçamos a ideia de que o ato de estarmos presentes e de criarmos memórias, mesmo nas ações mais simples, é o que fortalece a cumplicidade e o afeto.

A coleção “You & Me” é, assim, uma homenagem à parentalidade próxima e ao poder da partilha intergeracional. Numa sociedade onde as dinâmicas familiares são cada vez mais valorizadas, a marca procura inspirar as famílias a fortalecerem o vínculo emocional com os filhos, cultivando uma relação baseada na proximidade e na troca de experiências, onde tanto os pais como as crianças crescem juntos e aprendem mutuamente.

De que forma esta coleção promove a parentalidade consciente? Que aspetos considera fundamentais para os pais e filhos partilharem nesta época?

Promove a parentalidade consciente ao incentivar os pais a vivenciarem a infância a partir da perspetiva das crianças. Ao vestirem-se a condizer com os seus filhos, os adultos são convidados a descer ao nível emocional e lúdico das crianças, permitindo uma conexão mais profunda e genuína. Esta abordagem destaca a importância de estar presente e de valorizar cada momento juntos, em vez de simplesmente observar de fora.

Nesta época festiva, aspetos fundamentais para os pais e filhos partilharem incluem a criatividade, a alegria e a simplicidade das experiências. Momentos como criar decorações de Natal, cozinhar juntos ou jogar jogos lúdicos, como as nossas cartas “Como te sentes?”, proporcionam oportunidades valiosas para fortalecer laços. Através da coleção, queremos inspirar os pais a participarem ativamente nas atividades dos seus filhos, promovendo um ambiente de partilha, descoberta e empatia mútua.

Como é que vestir toda a família a condizer pode influenciar a qualidade do tempo que passam juntos?

Ao escolherem roupas que refletem a conexão entre pais e filhos, criam um símbolo visual da cumplicidade e da partilha de experiências. Essa simples ação transforma momentos do dia a dia em ocasiões especiais, reforçando a ideia de que a família está unida e presente.

Além disso, ao vestirem-se a condizer, os pais sentem-se mais próximos dos seus filhos, o que favorece interações mais significativas e divertidas. Esse gesto promove um ambiente leve e acolhedor, onde todos se sentem à vontade para explorar e desfrutar do tempo juntos.

A coleção “Best Gift” alia a funcionalidade e os valores do Natal. De que forma esta coleção reflete esses valores?

A coleção “Best Gift” da Zippy reflete os valores do Natal ao unir funcionalidade a um espírito festivo mais divertido e contemporâneo. Destinada exclusivamente a crianças, esta linha apresenta peças que vão além do tradicional, incorporando elementos natalícios de forma criativa e lúdica. Desde camisolas com detalhes em 3D a pijamas e pantufas, cada item é pensado para proporcionar conforto e alegria, permitindo que os pequenos expressem a sua individualidade durante as celebrações.

Inspirada nos valores de união, partilha e celebração, a coleção promove momentos de diversão em família, incentivando a interação e a conexão entre os mais pequenos. Ao oferecer uma estética fashionista, sem comprometer o conforto, esta coleção, não só celebra o visual natalino, mas também reforça a importância de criar memórias especiais de maneira leve e descontraída.

A praticidade é um elemento-chave na coleção. Quais foram as principais necessidades das famílias que influenciaram o design das peças?

Na coleção “Best Gift”, a praticidade é fundamental, refletindo as necessidades reais das famílias modernas. Ao criar peças que se destacam pelo conforto e diversão, procuramos facilitar o dia a dia das crianças e dos pais. Os pijamas em forma de macacão, por exemplo, não só são fáceis de vestir, como também tornam a hora de dormir uma experiência divertida.

As camisolas com bolso canguru e detalhes em 3D proporcionam um toque lúdico que as crianças adoram. Para garantir a segurança dos mais pequenos, introduzimos meias antiderrapantes, que ajudam a prevenir quedas enquanto eles exploram e brincam.

Os acessórios, como é exemplo, os ganchos em forma de orelhinhas com hastes de rena em 3D, permitem que as crianças entrem no espírito natalino de uma forma divertida, transformando-se em pequenas renas e estimulando a imaginação.

Assim, a coleção foi pensada não apenas para atender às necessidades práticas, mas também para criar momentos de alegria e conexão em família, ajudando a tornar o Natal ainda mais especial e memorável.