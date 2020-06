No ramo dos eletrodomésticos, as ventoinhas elétricas são dos equipamentos mais baratos e menos complexos, não lhes sendo muitas vezes dada a devida importância quer na altura da compra, quer na utilização. Apesar de serem aparelhos simples, as pás que compõem a hélice das ventoinhas atingem altas velocidades, podendo magoar o utilizador quando não estão devidamente protegidas.

Antes de tudo, há que decidir o melhor tipo de modelo para o seu caso e quanto está disposto a gastar. Na verdade, ventoinhas há muitas, desde simples modelos de mesa a partir de 10 euros a modelos de teto ou até colunas de ar que poderão atingir os 200 euros. Como acertar na compra e usar sem correr riscos?

Ventoinhas: que tipo escolher?

Existem vários tipos de ventoinhas, cada uma com as suas vantagens e inconvenientes. Compare modelos e preços, teste a facilidade de transporte, se pretende usá-la em vários espaços da casa, e verifique se é suficientemente silenciosa, para o caso de a querer instalar num quarto ou perto de um televisor.

- Ventoinhas de mesa

Com preços que oscilam entre cerca de 10 e 75 euros, são o tipo de ventoinhas mais comuns e mais baratas. De baixa potência, dispõem de um pequeno suporte e são fáceis de transportar, pelo que o utilizador pode usufruir do fluxo de ar fresco onde bem entender. Permitem ainda direcionar o fluxo na horizontal e na vertical. A sua utilização destina-se preferencialmente a salas de pequenas dimensões ou em escritórios.

Os preços podem variar entre cerca de 20 e 130 euros. Estas ventoinhas são semelhantes aos modelos de mesa, com as mesmas vantagens, apenas diferindo na altura do suporte, o que lhes confere alguma instabilidade. O pé é regulável em altura. Estes aparelhos têm a capacidade de oscilar, o que melhora também a sua utilização em salas de maiores dimensões.

- Ventiladores de chão