Nos lugares da primeira fila da classe económica e nos que estão junto à saída de emergência, os tabuleiros de apoio às refeições são colocados lateralmente, o que diminui um pouco a largura dos assentos. Podem ser menos cómodos.

Onde ficar se não quer socializar

Procure assentos na cauda – são menos requisitados pela maioria dos passageiros. Com sorte, terá um lugar vazio ao lado, o que lhe permitirá esticar as pernas. Além disso, podem não beneficiar do conforto dos lugares da frente, mas os passageiros sentados na cauda têm mais probabilidade de sobreviver, em caso de acidente. A conclusão é comum a vários estudos. Um deles, da norte-americana National Transportation Safety Board, analisou os dados de vários acidentes aéreos ocorridos entre 1971 e 2001, e concluiu que os lugares traseiros, imediatamente a seguir à borda das asas, tinham uma taxa de sobrevivência de 69%.

Última tentativa para o lugar ideal

Se se sentir apertado ou estiver a ser incomodado por outro passageiro, peça a um assistente de bordo ou a um dos ocupantes do avião para mudar de lugar. O ideal é fazê-lo no início do voo, ainda antes de descolar. Se não conseguir, tente mais tarde. Evite momentos em que a tripulação esteja demasiado ocupada (a servir refeições, por exemplo).

Local para desembarcar mais rápido

As filas da frente, mais próximas da entrada e da saída do avião, são procuradas por quem tem pressa em desembarcar. É particularmente útil nas primeiras horas da manhã, quando o tráfego é mais intenso.

A evitar

Junto à casa de banho e ao espaço de preparação das refeições, a última fila é uma zona mais ruidosa. Muitas vezes, os assentos são menos reclináveis e menos cómodos.