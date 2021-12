No meio de toda a azáfama das compras e dos preparativos de Natal e da passagem de ano, não descure o seu jardim, que exige cuidados especiais nesta altura, tal como a sua horta e o seu pomar e também as suas plantas de interior. Dedique a máxima atenção às sementeiras que fez nos últimos tempos, aproveite para transplantar as espécies que o exigem, plante os bolbos tardios, pode os crisântemos e proteja as suas flores da ação do vento.

Apesar do tempo convidar mais a ficar em casa, é hora de avançar com limpezas e mondas, proteger as culturas mais sensíveis, plantar espargos e preparar as camas quentes para semear pimentos, malaguetas e/ou beringelas. Como vê, há muito para fazer este mês, para satisfazer as necessidades prioritárias das suas espécies botânicas. Veja tudo o que precisa de fazer nas próximas semanas para ter o jardim mais belo da vizinhança nos meses seguintes.