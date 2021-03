É uma das muitas bromélias que decoram jardins, espaços exteriores e divisões interiores em várias partes do mundo. Individualmente, tem uma configuração bulbosa na base. É de lá que emergem as folhas grossas e recurvadas, cobertas de tricomas abertos, que lhe conferem uma textura aveludada, que as caracterizam. Esta curiosa variedade botânica, muito comum no estado da Flórida, é endémica das regiões do sul dos Estados Unidos da América. Também é muito popular no Brasil.

O nome deriva do latim, da palavra pruina, que significa literalmente o que tem uma cobertura de cera. Forma colónias de aspeto desordenado, mas de grande beleza, sobretudo quando em flor, o que leva muitos decoradores de interiores e de espaços exteriores a apostar nelas. A Tillandsia pruinosa faz lembrar uma tarântula cinzenta, o que leva muitas pessoas a desconfiar do seu aspeto, mas a sua versatilidade acaba por levar milhares de pessoas em todo mundo a cultivá-las em casa.

Esta variedade botânica produz inflorescências cor de rosa, de onde surgem pequenas flores tubulares de cor violeta. É uma planta muito resistente, adaptável e fácil de cuidar, mas dificilmente tolera temperaturas abaixo dos 5º C, o que obriga a definir com algum cuidado o local onde será colocada e mantida. Na Flórida, tem vários nomes comuns, incluindo hoary, fuzzy- wuzzy e spider, aranha em português. Quando observada na natureza, parece uma tarântula cinzenta à espera da próxima presa.