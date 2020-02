Dos butaneses com paixão benfiquista, à nossa rainha “má”. Crónicas de “encontros e encontrões de Portugal no mundo

A capa de “Encontros e encontrões de Portugal no mundo”, livro do jornalista Leonídio Paulo Ferreira, faz-se com um planisfério apinhado de apontadores. Em cada um deles cabe a esfera armilar e o brasão de Portugal. Querendo contá-los, vamos encontrar 52 destes apontadores no mapa. Cada um, representa o rasto de um português e o seu contributo para a nossa história de séculos. Breves narrativas com intervenientes que, entre si, partilham uma mesma comunidade, a da cultura portuguesa. Sem desmerecer em figuras como Eça de Queirós, Catarina de Bragança ou Pêro da Covilhã (também os vamos encontrar nas páginas do livro), o autor traça-nos, por exemplo, memórias de Berengária, uma rainha “má” portuguesa, neta de D. Afonso Henriques, ainda sobrevivente nas lendas dinamarquesas, ou a aventura do primeiro carteiro do Canadá, no século XVII, o lisboeta Pedro da Silva.

Leonídio Ferreira, com uma carreira de 30 anos no jornal Diário de Notícias, na área da política internacional, visitou em trabalho, mas também em lazer, dezenas de países em cinco continentes. O seu livro é um périplo global, o das muitas voltas que dá a vida. Entre os encontros do autor (muitos) e os encontrões (não tantos), o jornalista colige histórias, algumas de pés postos no cantinho luso, como quando conviveu com dois butaneses a viverem no nosso Alentejo e com uma afeição especial pelo Benfica. Noutras, os horizontes alargam-se para encontrarmos o autor em cenários de guerra, como o encontro com o sargento Carlos Barry, no Afeganistão, num veículo blindado em patrulha nas poeirentas ruas de Cabul.

Há, ainda, neste “Encontros e encontrões de Portugal no mundo” (edição Desassossego), narrativas para enleios de séculos, com o autor a reabilitar protagonistas quase esquecidos. É o caso de Jan Rodrigues, do século XVII, o primeiro habitante não índio de Nova Iorque, filho de pai português, criado na comunidade portuguesa do território da atual República Dominicana. Leonídio Ferreira teve encontro marcado com Jan num mural de Harlem River Park, na Big Apple. Desse encontro, como de tantos outros, nos dá conta nas linhas que se seguem.

Leonídio Ferreira, é fácil encontrar a matéria-prima para um livro com mais de 50 histórias de portugueses, muitas delas ainda pouco contadas?

É fácil encontrar matéria para um livro com as características de “Encontros e encontrões de Portugal no mundo”. O nosso país tem uma história de 900 anos. Sobretudo, nos últimos 600 anos é, claramente, uma história que ultrapassa as nossas fronteiras, é uma epopeia mundial. Os portugueses são pioneiros nas viagens à América do Sul, a África, à América do Norte, em chegar por mar à Índia e à China e, em termos absolutos, fomos os primeiros europeus a ir ao Japão. Tivemos muitos encontros, no bom sentido, mas também encontrões. Nos séculos XV e XVI, Portugal era uma potência mundial e, muitas vezes, não chegávamos de forma branda. Muitas das histórias que conto, são verdadeiros encontrões de culturas.

O autor de "Encontros e encontrões de Portugal no mundo" com crianças na Guiné Bissau.

Uma parte substancial das histórias que nos conta no seu livro, partem de recolha direta nos lugares onde são narradas. É um grande périplo mundial.

Sou jornalista do Diário de Notícias há quase 30 anos e sempre na área da política internacional. O livro resulta dessa experiência, das viagens e pessoas que fui conhecendo, dos livros e jornais que leio e onde sobressaem referências a portugueses. Uma das histórias que está no livro, a do Jan Rodrigues, narra um português do século XVII sobre o qual encontrei uma referência na revista New Yorker, quando estive em reportagem em Nova Iorque. Quem é este homem? É filho de um português e de uma angolana que nasce naquela que é hoje a República Dominicana. Começa a trabalhar para os holandeses que lhe chamam Jan. Em determinado momento, arranja um problema com o capitão de um navio holandês e é abandonado junto a Manhattan, conhecida pelos índios locais como Mannahatta. Jan Rodrigues começa a caçar animais e a traficar peles. Casa com uma índia local. Quando os holandeses fundam nova Amsterdão, a futura Nova Iorque, recorrem a Jan que conhece as línguas locais. Volvidos quase 400 anos existem em Nova Iorque vestígios importantes deste português. Fui a esta cidade americana em reportagem, em busca das pistas de Jan. Fui ao Harlem River Park onde há um mural dedicado a figuras afroamericanas, como a ativista Rosa Parks ou Martin Luther King. Também está o “nosso” Jan. É reivindicado como o primeiro afroamericano de Nova Iorque.

Isto é na Rua 135. Continuei a subir Manhattan, até à rua 167 e, de repente, a Broadway, a grande avenida de Nova Iorque, passa a chamar-se avenida Juan Rodriguez. Porquê? Porque a comunidade dominicana também o reivindica como o primeiro hispânico daquela cidade.

Aqui está o exemplo de uma figura que se “cruzou” comigo nas páginas de uma revista e que deu aso a uma reportagem.

A nossa história é de uma riqueza enorme. Por exemplo, uma rainha dinamarquesa, Berengária, neta de D. Afonso Henriques, ainda sobrevive nas lendas dinamarquesas. Foi a segunda mulher de Valdemar II e não querida pela primeira que, no leito de morte, terá procurado convencer o monarca a não casar com Berengária. Ainda hoje, no imaginário dinamarquês, subsiste a lenda da loura rainha boa, a da morena rainha má.

O nosso país tem uma história de 900 anos. Sobretudo, nos últimos 600 anos é, claramente, uma história que ultrapassa as nossas fronteiras, é uma epopeia mundial.

Falamos do passado, mas o Leonídio também se cruzou presencialmente com muitos dos protagonistas do livro, certo?

Sim, inúmeras pessoas aqui retratadas, conheci-as em contexto de reportagem. Por exemplo Carlos Barry, um comando português que conheci no Afeganistão, quanto aí estive em 2005 numa reportagem com as tropas portuguesas naquele país. Fiz um périplo com ele por Cabul. Passados dois anos, estava na redação do jornal e vejo nas notícias que ele estava a ser atacado pelos Talibãs em Candaar. Aqui está, não foi só nos séculos XV e XVI que os portugueses andaram pelo mundo.

créditos: Edições Desassossego

Estas são histórias que, em certos casos, também se fizeram com algum risco?

Os jornalistas quando estão em reportagem não são figuras bem-vindas nos locais. Tal como referi, estive no Afeganistão. Na viagem para a Ásia, a bordo de um avião Hercules C-130 da força aérea portuguesa, uma das coisas que mais impressão me causou foram os sacos para corpos. Na guerra pode morrer gente e, na realidade, iriam mais tarde morrer dois portugueses. Ao chegarmos ao Afeganistão, percebemos que o Hercules fazia um voo irregular e a disparar ondas de calor, para desviar misseis. Quando aterrámos deram-nos coletes à prova de bala. Aí, percebemos que não estamos num filme. Quando estávamos a dar volta por Cabul nos carros blindados, os militares portugueses aceleraram para voltar para o quartel. Tinha havido um ataque a militares alemães. Quando cheguei a Portugal e escrevi a reportagem, chegou a notícia de uma baixa portuguesa. Um daqueles blindados onde viajei tinha sido destruído por uma mina. Ou seja, os perigos e os riscos existem mesmo que os jornalistas tenham a vantagem de estar só umas horas ou dias.

