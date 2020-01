No Minho, um passeio sob um céu de estrelas a mais de 300 metros de profundidade

É no balanço das curvas ao longo de perto de 26 quilómetros de estrada em direção à fronteira com Espanha, que percebemos que a orografia do Parque Nacional da Peneda-Gerês, pede luta. Estamos no Alto Minho, numa primavera viçosa, de estrada bordejada de verde e de águas. As que correm em regos abundantes desde as alturas das serranias. Partimos de Ponte da Barca, para calcorrear caminho até ao extremo leste do concelho. Flanqueamos a poderosa Serra Amarela, mais de 1300 metros de portento granítico, a ombrear com a vizinha Serra do Soajo. Duas dezenas de quilómetros pela Estrada Nacional 203 em ascensão sobre asfalto, que terminarão no paredão daquele que é o mais potente centro hidroelétrico instalado em Portugal, a Barragem do Alto-Lindoso, entre as freguesias de Lindoso e Soajo (esta última já no concelho de Arcos de Valdevez).

De momento não o sabemos; dentro de 30 minutos, findo o trajeto entre Ponte da Barca e a albufeira, deixaremos a manhã fresca sob um céu de azul lavado, arrepiado por uma brisa empurrada de norte. Iremos ao encontro do coração pétreo da montanha. E, a 340 metros de profundidade, depois de percorrido um túnel de quase dois quilómetros, teremos encontro marcado com o cérebro e o músculo da barragem. Obra finalizada em 1992, projetada nove anos antes, em 1983.

Os pequenos bosques de carvalhos assim como os afloramentos rochosos, deixam-nos antever, nas curvas da estrada, a massa de água. O rio Lima aprisionado, retido sob a forma de lago, detendo-se antes de seguir o seu percurso para jusante, bordejando Ponte da Barca, depois Ponte de Lima e, lá longe, desaguando no Atlântico, frente a Viana do Castelo. Setenta quilómetros que, aqui, na paisagem perene, nos parecem uma distância sinónima de eternidade, face ao frenesim da sede de distrito.

Câmara das válvulas.

“Respeito”, parece dizer-nos o paredão da barragem. Uma enormidade de betão com mais de cem metros de altura, uma das mais altas construções portuguesas. O paredão divide dois mundos. Voltamo-nos para Norte, com a Serra do Soajo em frente. Do lado direito, o pequeno mar formado pelas águas retidas, alimentado pelo rio transfronteiriço (Limia, em Espanha) que recebe chuvas abundantes, mais de dois mil mililitros por ano. À esquerda, a garganta profunda do vale, onde corre o fio de água que se liberta da muralha de betão. Duas portas de descarga debitam uma enxurrada de água. Um duplo jato que se alastra em vapores sobre a rocha e vegetação que lhe dá entorno.

Como visitar? Os interessados poderão visitar o centro de operações da Barragem de Alto-Lindoso marcando previamente aqui.

É a poucos quilómetros, porém, que está o nosso destino. A central é subterrânea e tem via direta para o seu âmago. Não saímos do carro. Não abandonamos a estrada. Transposto o poderoso portão gradeado, vigiado, mergulhamos a 30 quilómetros hora no interior da serra. Quem apreciar preciosismos, saiba que o túnel tem, exatamente, 1780 metros de comprimento e 8,3 metros de diâmetro. Dimensão generosa para receber, por exemplo, um autocarro. O túnel que nos franqueia caminho para o interior da montanha é parte de uma rede de galerias idênticas que perfazem mais de 12 quilómetros de extensão. Informação facultada por César Martins, o técnico que nos acompanhará neste périplo num mundo frio, a 12 ºC. “A temperatura mantém-se assim todo o ano”, sublinha César, enquanto percorrermos a pé a última centena de metros em direção à central, sob luz fria florescente, rodeados por paredes de granito e de betão.