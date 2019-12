Deixe de se sabotar a si mesmo. Em muitos casos, se formos a fazer uma avaliação profunda, somos nós os nossos principais inimigos, com os nossos pensamentos a limitarem a nossa própria ação. "De todos os julgamentos que fazemos, nenhum é tão importante quanto o que fazemos sobre nós", refere mesmo Helena Marques, psicóloga clínica. "A forma como nos sentimos acerca de nós mesmos afeta-nos de modo substancial", assegura ainda a especialista. "Afeta-nos desde a maneira como agimos no trabalho, no amor e no sexo até o modo como desempenhamos os diferentes papéis sociais e os objetivos alcançados na vida", refere Helena Marques, habituada a lidar com o problema. "A autoestima é a opinião real que tenho de mim, o modo como me valorizo e respeito enquanto pessoa. E poderá ser a chave para o sucesso ou para o fracasso", adverte mesmo a psicóloga portuuesa, que é especializada em style psychology. Aprenda a gerir a fúria. As recomendações de um psicoterapeuta especializado em resolução de conflitos Ver artigo "Por isso, cultivar uma autoestima positiva é requisito para uma vida satisfatória e saudável", refere ainda. Perguntámos, por isso, a cinco psicólogos como desconstruir pensamentos que corroem a autoestima. As respostas têm pistas para sermos genuinamente saudáveis e felizes. Em relação a isso, não existem dúvidas. A investigação científica demonstra-o, indica a psicóloga Catarina de Castro Lopes. "Diversos estudos, nacionais e internacionais, têm demonstrado que níveis mais elevados de autoestima correspondem a níveis mais elevados de bem-estar psicológico", defende mesmo a especialista.

Segundo o psicólogo Fernando Magalhães, "um estado de humor positivo favorece o sistema imunitário". "É provável ficar-se menos vezes doente quando se tem uma autoestima positiva", refere ainda o especialista. É nesse sentido que tem de trabalhar a partir de agora para melhorar a sua autoimagem de modo a aumentar e reforçar a sua autoestima. Este é o conselho que dá. "Aceite a imperfeição da vida e de si própria", recomenda Fernando Magalhães. "Permita-se agir no presente, ao ponto de se esquecer de avaliações", sugere ainda o conceituado especialista português. "A autoestima saudável está relacionada com a capacidade de aceitarmos quem somos. Isso significa ser capaz de reconhecer pontos fortes e fracos, que todos os temos, e, ao mesmo tempo, reconhecer que somos dignos de valor, não nos valorizando em função dos sucessos obtidos ou das falhas cometidas", diz também Catarina Castro Lopes. Quando as coisas não correm bem, não desmoralize nem deite a toalha ao chão. "Em vez de atacar o seu eu com críticas, experimente considerar apenas a experiência em si, crescer com ela", aponta Fernando Magalhães. A este exercício junte ainda a tentativa de "conseguir ser algo independente das pressões culturais, aprender a lidar com a crítica, ter um estilo de vida saudável, experienciar prazer e praticar a gratidão das pessoas ou das situações". Descubra, de seguida, a melhor forma de lidar com situações muito comuns:

"Descontrolo-me com facilidade" "Aguarde três ou quatro minutos antes de agir. Respire fundo, levante-se, movimente-se. Se ainda continuar zangada, responda de forma mais assertiva, explicando o seu ponto de vista sem ser agressiva", recomenda Fernando Magalhães, psicólogo clínico.

"Sou uma pessoa complicada. Penso demais e vivo de menos" "Perceba o que está a acontecer, sem aprovar ou rejeitar as experiências. Permita-se sentir a liberdade de observar o que está a acontecer sem pressa para parar, mudar ou consertar a experiência. Não tente controlar o momento presente ou o que acontece em seguida. Simplesmente, viva-o", defende Catarina Castro Lopes, psicóloga clínica. "Se perceber que está em piloto automático, nos seus pensamentos, preocupações ou previsões, procure dirigir a sua atenção ao momento", refere. Essa postura ajuda-a a focar-se nos cinco sentidos. "Pense no que está a ver, no que está a ouvir e no que está a sentir... Dedique todos os dias, dois minutos a prestar atenção a um objeto, com intenção, de forma não avaliativa", sugere ainda a especialista.

"Ter nascido homem era muito mais fácil" "Reconheça os seus limites, respeitando as suas necessidades e tendo em conta as suas prioridades, mas assuma responsabilidades. Atribuir responsabilidade a algo externo como pensamentos como o mundo está contra mim ou se fosse homem tudo se resolvia, é uma forma de se defender, de não enfrentar as suas dificuldades", afiança Catarina Castro Lopes.