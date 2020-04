“O medo vai ter tudo (...) Penso no que o medo vai ter/ e tenho medo/ que é justamente/ o que o medo quer” era o que escrevia o poeta Alexandre O´Neill no “Poema Pouco Original Sobre O Medo”. O medo pode ter tudo quando condiciona o nosso quotidiano na sua intensidade, frequência e interferência e limita a nossa experiência, levando-nos a focar apenas um lado parcial e exagerado da realidade.

O medo é uma resposta natural perante um perigo físico, emocional ou social que, mesmo sendo uma experiência desagradável, tem a função de nos proteger, permitindo a nossa sobrevivência. Quando nos sentimos ameaçados ou em estado de alerta, ficamos mais vigilantes e mais disponíveis para adotar comportamentos de proteção e nos adaptarmos à situação de modo a promover a nossa segurança (e a dos outros). Perante o medo podemos lidar directamente com a ameaça, enfrentando-a; podemos fugir ou evitá-la; ou podemos decidir não agir no imediato e focar-nos primeiro no estímulo ameaçador para decidir o que fazer a seguir.

O medo durante a pandemia

A pandemia do COVID-19 é percebida por muitos como uma ameaça para o seu bem estar físico e psicológico. Para alguns, os medos associados a esta doença podem ser mais assustadores do que a doença em si. Sendo uma situação nova, que tem exigido uma adaptação rápida e extraordinária, é natural que surjam diferentes medos, que se alimentam entre si (sem que inicialmente este mecanismo seja notado). Por exemplo, medo da invisibilidade da ameaça, do contágio, de adoecer, de que alguém de quem se gosta fique doente, da morte (do próprio ou de alguém de quem se gosta), das consequências do isolamento em si e/ou nas suas relações, de ficar sem sustento financeiro, do que vai acontecer nos próximos meses... Existem tantas variáveis novas, sobre as quais não temos experiências anteriores para basear a nossa avaliação do risco, que é natural que, por vezes, nos sintamos com medo, receosos e/ou ansiosos.

Se a alguns o vírus provoca pneumonias graves e até a morte, para a maioria (como temos assistido), os sintomas são mais ligeiros. No entanto, no foro psicológico, o peso pode ser difícil de quantificar, principalmente porque lhe está associada uma “dimensão de desconhecido”. Como humanos, temos dificuldade em lidar com este tipo de incerteza e imprevisibilidade por nos fazerem sentir com pouco controlo sobre o ambiente e sobre o que vai acontecer a seguir. Esta incerteza e o desconhecimento salientam, também, a necessidade de estarmos informados.

Neste processo, podemos ficar presos na teia de “partidas” que a nossa mente e os nossos medos nos podem pregar: procurarmos informação que valide as nossas crenças preexistentes ou recordarmos mais facilmente o que nos provoca reações emocionais mais intensas, por exemplo. Outro exemplo é o viés da disponibilidade que nos diz que é mais provável atribuirmos relevância e significado ao que conseguimos imediatamente recordar, sendo que as notícias constantes sobre a pandemia tornam este conteúdo mais presente e colocam-nos num estado hipervigilante.

O medo consegue propagar-se mais rápido do que o coronavírus. Vermos ou ouvirmos alguém assustado (perto de nós ou através dos media), pode fazer com que também nos sintamos assustados, mesmo sem sabermos o que assusta o outro. O contágio do medo é um fenómeno evolutivo observado em muitas espécies animais que tem, claro, a função de sobrevivência. Acontece de forma automática e inconsciente, tornando-o de difícil controlo.

Como podemos lidar com o(s) medo(s) que sentimos, evitando a pandemia do medo?