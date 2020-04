2. Utilize técnicas de regulação emocional ou relaxamento

Caso se sinta ansioso/a durante o visionamento de notícias, exercícios como a respiração diafragmática ou a meditação podem ajudar a acalmar a mente e a transformar as emoções.

3. Desligue as notificações automáticas

Se não quiser estar a ser informado/a de novos artigos a todo o momento e de forma imprevisível, é fundamental que adopte esta estratégia. Pode escolher as fontes oficiais que quer consultar, no caso, o site “Estamos ON” é uma das boas hipóteses, aconselhada pelas autoridades de saúde portuguesas, também como forma de combater fontes não confirmadas de informação que podem causar reacções de pânico.

4. Escolha o momento e a forma como é informado/a

Desta forma dá, a si mesmo/a, a oportunidade de escolher onde quer ir buscar a informação, em que quantidade a quer receber (pode fazer uma pausa no telejornal, por exemplo, se estiver a precisar) ou em que momento(s) do dia será mais fácil estar em contacto com isso (momentos com muito stress nas dinâmicas familiares de casa, por exemplo, podem ser uma má altura uma vez que já está a gerir as suas emoções no contacto com essa situação).

5. Quando se desligar da notícia, “desligue” a mente da notícia

Muitas vezes, a sua mente pode ficar a pensar na informação que acabou de ler ou ouvir. Escolha outras actividades para fazer que lhe dêem prazer para que se consiga distanciar emocionalmente do conteúdo (ouvir uma música de que goste especialmente ou fazer uma brincadeira com os seus filhos são alguns exemplos). É natural que a empatia o/a faça sentir emoções de compreensão face ao sofrimento dos outros, mas é fundamental que isso não lhe seja prejudicial.

6. Evite conversas desagradáveis sobre temas que o/a incomodam

É perfeitamente legítimo dizer a alguém que esteja em interacção consigo (pessoal ou virtualmente) que não quer continuar a falar sobre determinado tema se isso o/a está a incomodar. Se houver insistência, pode mesmo ser necessário retirar-se do espaço de comunicação para que se possa recompor do ponto de vista emocional e mais tarde, se for importante, retomar o assunto.

7. Promova vários momentos de lazer, bem-estar e saúde mental ao longo do dia

Se antigamente já era importante cuidar de si (para poder também estar bem o suficiente para cuidar de quem precisa de si), agora torna-se fundamental. Actividades como o exercício, a meditação, a leitura (não relacionada com o tema que o/a incomoda), ouvir música de que gosta e lhe dá prazer, pintar/desenhar, jogar jogos (online ou de tabuleiro, por exemplo) são alguns exemplos do que pode fazer para aumentar a sensação de bem-estar e auto-cuidado. Uma mente bem-disposta é um ótimo escudo contra as más notícias.

Ana Sousa - Psicóloga Clínica