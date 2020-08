O ritmo acelerado e exigente do quotidiano das sociedades urbanas de hoje faz com que cada vez mais pessoas procurem saber gerir melhor as suas próprias emoções e as pressões externas. O neurocoaching, com recurso a ferramentas práticas, pode ser a resposta para as suas necessidades. Essa é, aliás, uma expressão que tem vindo a popularizar-se. E o estado de constante mudança em que vivemos parece estar na origem da crescente busca por instrumentos de autoajuda.

Só que, na realidade, sozinhos temos, à partida, mais dificuldade em lidar com todas as transformações que estão a ocorrer na esfera pessoal, familiar, profissional, social, económica e política. Daí que, cada vez mais, indivíduos procurem mentores, para os ajudar a atingir os seus objetivos e para evitar que os estados de stresse e ansiedade, provocados por todas as fontes de tensão mencionadas, comprometam o seu funcionamento, como numa situação normal sucede.

"As pessoas procuram resultados diferentes na vida profissional, pessoal ou social e recorrem a neurocoaches porque não conseguiram realizar a mudança com outros recursos", explica a neurocoach Ana Guimarães. Segundo o International Coaching Council (ICC), esta metodologia alia conhecimentos "de neurociência cognitiva, neuropsicologia, neuroplasticidade cognitiva a técnicas de terapias cognitivo-comportamentais". "Compete ao neurocoach conduzir a pessoa, através de perguntas muito direcionadas, para que ela possa chegar a uma conclusão em relação a determinada questão ou problema", esclarece.

No fundo, durante as sessões de neurocoaching, pretende-se que os indivíduos adquiram um maior autoconhecimento. "A ideia é autonomizar as pessoas para que, perante situações de stresse, tenham ao seu dispor duas ou três técnicas que lhes permitam continuar no caminho da mudança e alcançar os seus objetivos", elucida a neurocoach. E, como sublinha, aprender a gerir as emoções em momentos de conflito ou que nos coloquem à prova é, hoje, mais importante que nunca.