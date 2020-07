Sexo, emoções e pormenores

Apesar de eles terem o cérebro maior, não são maiores em tudo. "Nas áreas cerebrais destinadas à fala e à audição, as mulheres dispõem de mais 11% de neurónios que os homens", escreveu no livro "O cérebro feminino", Louann Brizendine, publicado em Portugal pela Alêtheia Editores. "O hipocampo, que é o centro principal da emoção e da formação da memória, também é maior no cérebro feminino", sublinha.

As diferenças não se ficam por aqui. "O mesmo acontecendo com o circuito adstrito à linguagem e à observação das emoções alheias", sustenta a especialista. "Isto significa que, em média, as mulheres são melhores a expressar emoções e a recordar os pormenores de acontecimentos emotivos", explica ainda. "Em contraste com isto, os homens têm um volume cerebral duas vezes e meia maior no que respeita ao apetite sexual, assim como também é maior o espaço dos centros destinados à ação e à agressividade", sublinha.