O cérebro é como se fosse um músculo e a mente necessita de um treino diário para não se oxidar. Quanto mais controlo tiver em relação aos seus pensamentos, mais saudável e lúcido estará o seu cérebro. Por isso, como toda a ação leva a uma reação, ponha em prática os seguintes conselhos e agilize-o. Muitos especialistas sugerem atividades e comportamentos na linha dos que lhe indicamos de seguida.

1. Fale sozinho

Às vezes, não é suficiente uma referência visual para recordar as coisas. Se proporcionar uma referência auditiva, será mais fácil. Por exemplo, repita as coisas que está a fazer, utilizando frases como "Estou a estacionar na zona laranja do centro comercial", "Deixo as chaves na mesa de cabeceira" ou ainda "Depositei as chaves na mesa da entrada"...

2. Escreva tudo

Todas as manhãs, anote as suas obrigações na agenda, nomeadamente, as reuniões, o que deve comprar e a que horas combinou um almoço, um lanche ou um jantar. Reserve uma folha para metas e projetos como "Quero começar a cozinhar melhor" e "No espaço de um ano aprenderei francês". Releia-as para continuar a trabalhar para as atingir.

3. Feche os olhos e tente visualizar coisas

Perdeu algo? Lembre-se de todos os lugares onde esteve. Feche os olhos e pense "Cheguei ao escritório, deixei a carteira no cabide, tirei os óculos e deixei-os em determinado lugar, depois fui…". Este tipo de atividade, além de estimular as suas capacidades cognitivas, permite-lhe resolver problemas do dia a dia.

4. Aposte em sinais

Pôr marcas e sinais ajuda a lembrar tarefas rotineiras. Se tem de levar o cão ao veterinário, em vez de colocar a comida do seu animal de estimação no local habitual, deixe-o na entrada da porta. Ao tropeçar nela, perguntará "Por que o pus aqui?" e saberá o que tem de fazer. Outra boa ideia é colocar pulseiras de cor no seu pulso, mude o anel do dedo, o relógio para a mão direita, até o seu lenço de forma diferente.

5. Classifique as coisas por categorias

Aprender a memorizar dados e quantias é mais fácil do que parece. Faça a lista de compras mentalmente, separe e agrupe os produtos que necessita. Ponha de um lado os alimentos (vegetais, leguminosas frutas, carne e por aí fora), por outro os objetos de higiene e perfumaria (gel de banho, desodorizante, desmaquilhante e por aí fora) e utensílios de limpeza de casa, por exemplo.

6. Divida e vencerá

Foi ao multibanco e esqueceu-se do código? Para armazenar 35 números de telefone, códigos de cartões de crédito e multibanco, divida os dígitos em grupos de três ou de dois. Repita-os mentalmente cinco vezes por dia e sair-lhe-ão de forma automática.

7. Tranquilize-se e respire

Vai fazer um exame médico e sente-se muito nervoso? Este tipo de situações provoca-lhe stresse e ansiedade e isso mina, pouco a pouco, a sua saúde cerebral. Dedique dez minutos à meditação. Refugie-se na zona favorita da sua casa, sem luz ou ruídos, acomode-se e centre-se na respiração. Inspire o ar pelo nariz, até chegar ao estômago e pulmões. Depois, expulse-o devagar pela boca.