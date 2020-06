É completamente inevitável. Mais cedo ou mais tarde, no seu reduto familiar, no seu grupo de amigos ou na sua entourage profissional ou social, haverá alturas em que se dececionará com algo ou com alguém ou até, muito comum, com a forma como gere a sua vida. Teresa Marta, mental coach, consultora de bem-estar e fundadora da Academia da Coragem, explica o que pode fazer para a ultrapassar:

- Diminua a idealização que faz do outro, ganhando consciência de que essa idealização representa o desejo das características que quer que o outro tenha, o que pode não acontecer, não por culpa dele, mas devido às expetativas irrealistas que criámos.

- Evite viver na esperança de que o outro mude para corresponder ao que desejava que ele fosse. Em vez disso, altere a forma como se sente em relação ao outro e, se conseguir, aceite-o como é.

-Diminua o impacto do exterior nos resultados que pretende alcançar.