Há coisas que não se conseguem esconder. A linguagem corporal é a soma de todas as manifestações do corpo. Para além das expressões faciais, que podem ser mais ou menos óbvias, existem posturas que também podem ocultar informações relevantes. Abra, por isso, bem os olhos. Observe a postura dos seus interlocutores e descubra o que os seus gestos escondem. Poderá surpreender-se com os resultados da sua análise. Descubra, de seguida, indícios que podem ser, afinal, mais reveladores do que pensa.