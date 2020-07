O conceito de FOMO (Fear of Missing Out ou, em português, medo de ficar de fora) é usado para descrever as desvantagens e consequências de uma utilização intensiva e dependente das redes sociais digitais, com impacto significativo na funcionalidade da pessoa, podendo dar origem a sintomas ansiosos e/ou depressivos.

Este conceito já vem a ser debatido há algum tempo, bem antes de todo o cenário pandémico se instalar e modificar uma parte significativa das nossas vidas. No entanto, a necessidade de distanciamento físico nas nossas relações sociais (familiares, amizade, profissionais e outras) intensificou bastante a nossa relação com os ecrãs e, consequentemente, as consequências mais nefastas dessa utilização intensiva.

As circunstâncias conduziram-nos a recorrer frequentemente ao ecrã para acontecimentos que, há poucos meses, faziam parte das nossas tarefas presenciais. Estou a falar da festa de aniversário de um familiar ou amigo, da consulta no médico ou do treino no ginásio. Em janeiro, a não ser por circunstâncias muito específicas, não nos passaria pela cabeça vivenciar este género de situações através de um ecrã. É agora uma realidade muito frequente.

Para além de todas as vantagens, fáceis de apontar a esta utilização da tecnologia e dos ecrãs, existe também um lado lunar, um lado que acarreta algumas consequências que temos de atentar. Poder aceder a um vasto mundo (social, profissional), de quase todo lado, a qualquer altura, é fantástico, mas pode também levar-nos à exaustão. Estar sempre contactável, sempre a contactar, sempre a receber informação (nem sempre a melhor ou mais fidedigna), pode não ser compatível com uma vida em que a capacidade de discernimento, reflexão e aceitação funcionam em prol da nossa saúde mental. Podemos ainda acrescentar que o ecrã pode também significar estar sempre em contacto com o lado solar da vida de algumas pessoas, com a pressão de mostrar ao mundo que, do lado de cá do ecrã, também brilha o sol. Mesmo quando não brilha, ou quando a comparação com as vidas digitais conduz à insatisfação e ao vazio.