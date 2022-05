O jet lag não é uma doença. Trata-se de uma condição que afeta pessoas que cruzam dois ou mais fusos horários num curto espaço de tempo, como acontece no caso dos voos de longo curso.

Também designado de transtorno do jet lag, este problema temporário do sono pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade ou género. No entanto, bebés e crianças correm menores riscos de o sentir, uma vez que os seus padrões de sono estão menos estruturados.

Pessoas com mais de 60 anos são mais suscetíveis a esta condição e qualquer pessoa que tenha tido jet lag no passado está mais sujeita a senti-lo novamente.

Porque acontece?

O corpo humano tem um relógio próprio interno - os chamados ritmos circadianos - que regula o ciclo sono-vigília e sinaliza ao organismo quando ficar acordado e quando dormir de acordo com a luz do sol. Este ciclo também tem impacto na maioria das outras funções, como a sensação de fome e os hábitos intestinais.

O jet lag ocorre porque esse relógio interno ainda está sincronizado com o fuso horário original, em vez do fuso horário para onde viajou. Quanto mais fusos horários forem cruzados, maior a probabilidade de ser afetado pelo jet lag.

Alguns estudos mostram que mudanças na pressão da cabine e a diferença de altitude associada a viagens aéreas podem contribuir para alguns sintomas de jet lag.

Os sintomas do jet lag podem variar de pessoa para pessoa. Os sinais mais comuns são: perturbações dos padrões de sono e cansaço. Isto ocorre porque o seu corpo ficará perdido na disparidade entre a hora do dia e a sua necessidade de descansar.

O jet lag pode ainda causar fadiga diurna, mal-estar geral, dificuldade em ficar alerta, sono diurno, confusão e problemas gastrointestinais. Outros sintomas incluem perturbações do sono, tonturas, ansiedade, irritabilidade, náuseas e dificuldades de concentração.

Apesar de passageiro, o jet lag pode reduzir significativamente o conforto das suas férias ou viagens de negócios. Felizmente, existem medidas preventivas para o ajudar a minimizar o jet lag.

O que fazer?

Limite as situações que lhe podem causar stress antes, durante e depois da viagem;

Altere a sua rotina de sono em uma ou duas horas antes da viagem, para o ajudar a preparar-se para um novo padrão de sono;

Hidrate-se bem durante todo o percurso de viagem;

Evite bebidas alcoólicas e cafeína durante a viagem;

Mantenha-se ativo, alongando os músculos e caminhando pela cabine;

Tente dormir se for noite no seu destino;

Use máscara para os olhos e tampões para os ouvidos se isso o ajudar a dormir;

Faça refeições ligeiras.

Se planeia uma viagem ao estrangeiro, considere estas recomendações para evitar os sintomas desconfortáveis do jet lag.

Se é um viajante frequente e luta continuamente contra o jet lag, pode beneficiar se consultar um especialista em sono.

