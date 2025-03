Depois de ter mostrado a emotiva despedida do Brasil, Kelly Baron partilhou com os seguidores como é que está a ser a adaptação neste regresso a Portugal com o filho bebé, o pequeno Miguel.

A influencer destacou que o menino já "conheceu mais um pouquinho da família portuguesa", mas as noites não têm sido fácies.

"E por falar em sono... Por aqui está toda desregulada a nossa rotina que já estava bem certinha no Brasil. Com o 'jet lag', fuso horário, o Miguel só está a dormir bem tarde e acorda mais tarde também. Faz sonecas, trocadas, acorda várias vezes à noite. Preocupa-me, mas com o tempo vou ajustando para que ele se sinta confortável e 'seguro' no seu novo lar", explicou numa outra publicação que fez nas stories da sua página de Instagram. Veja ambas as partilhas:

© Instagram_kellybaronoficial

De recordar que o menino é fruto do casamento de Kelly Baron com Pedro Guedes.