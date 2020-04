Moderação parece ser o grande objetivo a alcançar na dieta, assim como na atividade física. A palavra tem feito correr muita tinta nos últimos anos porque é difícil definir o seu significado nestas áreas e a comunidade científica continua em desacordo quanto aos limites do que se pode considerar saudável. Mas uma coisa podemos ter como certa. No meio é que está a virtude! No entanto, sabemos que facilmente o ser humano se deixa atrair por extremismos.

Mesmo que isso implique ter comportamentos lesivos para a própria saúde, como a anorexia nervosa, que consiste em restringir o consumo alimentar ao mínimo possível e fazer exercício físico para que o défice calórico resulte numa perda de peso extraordinária, destinada a alcançar uma imagem idealizada, ou, por oposição, a obesidade, associada a uma ingestão excessiva de alimentos nutricionalmente pobres e a hábitos de vida sedentários.

Contudo, talvez como reação a essa tendência, nas últimas décadas emergiram dois comportamentos obsessivamente preocupados com a saúde, a vigorexia e a ortorexia. Já ouviu falar deles? Conheça os distúrbios que tanto têm intrigado os especialistas. "Podem causar problemas na família, sobretudo no casal. Há quem chegue a separar-se porque o cônjuge não partilha do mesmo comportamento", alerta Teresa Branco, fisiologista da gestão do peso.

A dificuldade de autodomínio

Nas palavras de Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica especializada em perturbações do comportamento alimentar, a ortorexia caracteriza-se por uma "preocupação exagerada e permanente com o que se come, permitindo-se ingerir apenas alimentos considerados saudáveis e investigando ao pormenor o conteúdo nutricional do que se ingere". Isto traduz-se numa inflexibilidade e falta de liberdade que afetam as restantes esferas da vida da pessoa.

"As estatísticas indicam que afeta mais as mulheres, que sentem uma forte pressão para controlar o peso por causa da imagem", refere Teresa Branco. Os homens com idades entre os 18 e os 35 anos são quem mais sofre do transtorno obsessivo-compulsivo conhecido por vigorexia. "Também designada por complexo de Adónis, esta perturbação apresenta características semelhantes à bulimia e à anorexia nervosa. É mercada pela preocupação com o corpo e/ou com a ditadura da balança, uma autoimagem distorcida, baixa autoestima, alterações de dieta, personalidade introvertida e tendência para a automedicação", diz a psicóloga.

A fisiologista da gestão do peso confirma que se trata de uma patologia que "coloca em causa a integridade física das pessoas", sublinha. Ambas as especialistas garantem que chegam a ser diagnosticados os dois distúrbios no mesmo indivíduo. De acordo com Filipa Jardim da Silva, une-os "uma autoimagem e um autoconceito frágeis". Na ótica da psicóloga clínica, essa vulnerabilidade tenta ganhar força "numa aparente procura por mais saúde", refere.