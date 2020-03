A esmagadora maioria dos dietistas e nutricionistas defende um regime alimentar racional e rigoroso. Mas existem exceções, como é o caso do investigador norte-americano Brian Wansink, apologista do conceito coma sem pensar e autor de livros especializados já publicados em Portugal. "A melhor dieta é aquela que fazemos sem a noção de a estarmos a fazer", considera o especialista, nascido em Sioux City, no Iowa, nos EUA.

Alguns dos rituais que Brian Wansink revela no seu livro "Comer sem pensar - O que nos influencia na hora de comer?", uma edição da Sinais de Fogo Publicações, fazem uma grande diferença na balança. Descubra, de seguida, sete das principais regras alimentares que o polémico cientista, que em 2017 e 2018 foi acusado de defender teses que não conseguiu comprovar cientificamente, continua a assumir como válidas.

1. Formate a sua mente

O nosso organismo deteta com facilidade a privação ou o excesso de muitas calorias mas é ineficaz em fazê-lo se estiverem em causa apenas 100 calorias. Basta, por isso, segundo Brian Wansink, alterar alguns hábitos para manobrar essa margem e perder ou ganhar quilos. Se eliminar o chocolate de 270 calorias que consome diariamente e deixar de pensar nele, ao fim de um ano conseguirá emagrecer cerca de 13 quilos.

2. Coma apenas 80% do que põe no prato

Habitue-se a comer menos, interiorizando esse comportamento. Como critica Catarina Furtado, o rosto do blogue de literacia alimentar À Roda da Alimentação, em entrevista, "os portugueses comem muito". "Repetem muito. Comem mais do que aquilo que precisam para os seus gastos energéticos", sublinha a apresentadora de televisão. "Retire do prato cerca de 20% do que acha que vai querer", sugere mesmo Brian Wansink.

3. Deixe de repetir