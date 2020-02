- Segunda-feira

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + 1 fatia de pão de mistura com queijo fresco + 1 café com leite magro ou 1 infusão

Meio da manhã: 1 peça de fruta + 1 infusão + ½ pão de mistura

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 dose de feijão verde salteado com alho e azeite + ¼ frango com limão + 2 colheres de sopa de arroz branco + 1 infusão

Meio da tarde: 1 iogurte magro + ½ pão de mistura ou 1 fatia fina de pão de mistura + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de verduras + 1 dose de coelho grelhado com salada + 1 infusão relaxante de valeriana ou tília, por exemplo

- Terça-feira

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + ½ pão de mistura com 1 colher de chá de compota light + 3 nozes + 1 café com leite magro ou 1 infusão

Meio da manhã: 1 peça de fruta + 1 infusão + 3 bolachas tipo Maria ou 3 bolachas torradas

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 dose de lentilhas salteadas com cubos de fiambre + 1 salada + 1 infusão

Meio da tarde: 1 compota de fruta com 5 bolachas sem sal e sem açúcar + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de legumes + 1 tortilha de espinafres com salada + 1 infusão relaxante

- Quarta-feira

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + 1 fatia de pão de mistura com marmelada light + 1 café com leite magro ou 1 infusão

Meio da manhã: 3 figos + 3 nozes ou 4 ou 5 tâmaras + 5 ou 6 amêndoas + 1 infusão

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 dose de carne estufada com 2 batatas pequenas e muitas verduras + 1 infusão

Meio da tarde: 1 dose de fruta fresca + ½ pão de mistura + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de legumes + 1 dose de peixe cozido ao vapor com sumo de limão com salada + 1 infusão relaxante



- Quinta-feira

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + 1 fatia de pão de mistura com 1 colher pequena de mel + 1 café com leite magro ou 1 infusão

Meio da manhã: 1 iogurte magro + 5 ou 6 amêndoas ou 3 nozes + 2 bolachas tipo Maria ou 2 bolachas torradas + 1 infusão

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 salada de grão com atum + 1 infusão

Meio da tarde: 1 dose de fruta fresca + 3 tostas simples + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de legumes + 1 bife de peru grelhado com salada + 1 infusão relaxante

- Sexta-feira

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + 3 a 4 colheres de sopa de cereais integrais sem açúcar com leite magro + 1 café ou 1 infusão

Meio da manhã: 1 peça de fruta + 1 infusão + 3 bolachas

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 dose de salmão grelhado com 3 batatas pequenas salteadas com um dente de alho com salada + 1 infusão

Meio da tarde: 1 maçã assada + 1 fatia de pão de mistura com fiambre magro + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de legumes + 2 ovos mexidos com cogumelos e legumes grelhados + 1 infusão relaxante

- Sábado

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + 3 a 4 colheres de sopa de cereais integrais sem açúcar com leite magro + 1 café ou 1 infusão

Meio da manhã: 1 peça de fruta + 1 infusão + 3 bolachas

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 posta de salmão grelhado com 3 batatas pequenas salteadas com um dente de alho e salada + 1 infusão

Meio da tarde: 1 maçã assada + 1 fatia de pão de mistura com fiambre magro + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de legumes + 2 ovos mexidos com cogumelos e legumes grelhados + 1 infusão relaxante

- Domingo

Pequeno-almoço: 1 copo de sumo natural + 1 fatia de pão mistura com 1 colher pequena de mel + 1 café ou 1 infusão

Meio da manhã: 1 peça de fruta + 1 café ou 1 infusão

Almoço: 1 sopa de legumes + 1 dose de arroz com verduras e salada + 2 fatias de carne assada + 1 café ou 1 infusão

Meio da tarde: 1 iogurte magro + 1 infusão

Jantar: 1 sopa de legumes + 1 dose de puré de verduras + 1 infusão relaxante

Ceia: Antes de ir para a cama, 1 copo de leite + 2 bolachas tipo Maria

3 regras a ter em conta nesta e outras dietas

As recomendações da dietista Marisa Costa que não deve descurar:

1. O café ou as infusões devem ser adoçados com adoçante. Evite o açúcar branco refinado.

2. Beba dois litros de água por dia. No que se refere às bebidas alcoólicas, privilegie apenas ó vinho tinto maduro, ingerindo apenas um copo pequeno e só à hora do almoço.

3. Para cozinhar e temperar, utilize azeite virgem, mas sem nunca superar as três colheres de sopa por dia.

Truques para combater a ansiedade durante a dieta

Estratégias e recomendações essenciais para o êxito deste e de outros planos de emagrecimento:

- Evite longos períodos de jejum

Faça pequenas refeições mais ou menos de duas em duas horas ou de três em três horas.

- Não passe o dia a petiscar

São muitos os que o fazem para tentar preencher um vazio ou tentar controlar a ansiedade. Pare para comer, prepare o tabuleiro ou o prato que vai utilizar com as quantidades que pretende e sente-se a comer com calma e pausadamente. Evite repetir.

- Esconda os alimentos mais tentadores

Coloque, idealmente em locais de difícil acesso, os alimentos que tem tendência a comer quando está ansioso, principalmente se forem muito calóricos, como sucede com os salgados, os chocolates, as batatas fritas e as bolachas. Em alternati­va, tenha à mão alimentos com baixo valor calórico, como o tomate, a cenoura, os iogur­tes magros e os rebuçados sem açúcar.

- Saia de casa

Se fez a sua refeição e continua ansioso e não consegue parar de comer, saia de perto da comida, vá dar uma volta e/ou tente distrair-se com a televisão, com uma série ou com um filme ou ainda com um livro.

- Aprenda a repartir

Quando lhe apetecer comer um chocolate ou salgados para compen­sar a ansiedade, tire um bocado e guarde o resto. Não deixe a embala­gem perto de si, coloque-o num local de difícil acesso e/ou peça a alguém para os guardar.

- Modere a ingestão de bebidas excitantes

Evite bebidas como o chá preto ou o café e/ou até mesmo outras substâncias que possam aumentar a ansiedade.

- Mexa-se mais

Caminhe, suba escadas mais vezes e faça exercício físico. Andar de bicicleta e nadar são duas opções que, além de garantirem resultados, também relaxam. Estas e outras atividades físicas aju­dam a gastar (mais) energia e a descontrair.

Texto: Joana Martinho com Marisa Costa (dietista)