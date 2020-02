As pessoas que estão a tentar seguir uma dieta para emagrecer não podem comer pizas? À primeira vista, muitos diriam que não mas, afinal, a resposta a esta pergunta é... Depende! De acordo com muitos nutricionistas e dietistas nacionais e internacionais, uma piza nem sempre é uma má escolha alimentar. Tudo depende das quantidades e dos ingredientes que incluir na receita. Para o provar, Ana Teresa Ramos, nutricionista, dividiu uma piza em seis fatias.

Em cada uma, com 140 gramas, fez uma composição com ingredientes diferentes, ordenando-as da mais light até à mais calórica. Os cálculos foram elaborados com base nos dados de "A nova tabela da composição dos alimentos", elaborada pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa. Acompanhadas com uma salada, as três primeiras opções, que pode ficar a conhecer de seguida, não interferem com a perda de peso, podendo integrar uma dieta.

As três últimas propostas, tendo em conta que os valores se referem a uma única fatia, já tendem a ser desaconselhadas, mesmo acompanhadas por uma salada ou uma mistura de legumes vegetais. Agora que tem uma maior consciência do valor calórico de cada uma, qual vai escolher?

- Fatia 1

Molho de tomate, mozarela, parmesão e orégãos (294 calorias)

- Fatia 2

Molho de tomate, mozarela, parmesão, orégãos, cebola, ervilhas e pimento verde (317,9 calorias)

- Fatia 3

Molho de tomate, mozarela, parmesão, orégãos, cebola, ervilhas, pimento verde, banana e cogumelos frescos (371,4 calorias)

- Fatia 4

Molho de tomate, mozarela, parmesão, orégãos, cebola, ervilhas, pimento verde, banana, cogumelos frescos, bacon e linguiça (462,9 calorias)

- Fatia 5

Molho de tomate, mozarela, parmesão, orégãos, cebola, ervilhas, pimento verde, banana, cogumelos frescos e mozarela (590,1 calorias)

- Fatia 6

Molho de tomate, mozarela, parmesão, orégãos, cebola, ervilhas, pimento verde, banana, cogumelos frescos, mozarela e zeitonas (658,9 calorias)