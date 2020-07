A depressão consiste numa perturbação mental muito comum no ser humano e caracteriza-se por ser uma disfunção emocional persistente que afeta negativamente a forma como a pessoa se sente, pensa e age. Provoca sentimentos de tristeza e/ou perda de interesse nomeadamente nas atividades habituais do quotidiano e diminui de forma significativa a capacidade funcional da pessoa, quer ao nível profissional, quer ao nível social.

No contexto atual, a existência da doença COVID-19 constituiu uma ameaça para a saúde ao nível físico e psicológico. De facto, estamos a viver uma situação de instabilidade emocional significativa, em que os sentimentos de angústia, tristeza, depressão, raiva e medo dominarão o nosso dia-a-dia. Como consequência, prevê-se que, haverá uma forte tendência a desvalorizar a sintomatologia depressiva, uma vez que a mesma poderá uma forte tendência a ser confundida com a tristeza e esgotamento, o que dificultará que a depressão seja diagnosticada.

A depressão é o “trilho” doloroso que induz a um sofrimento intenso, conduzindo em casos extremos ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2015, cerca de 300 milhões de pessoas tinham diagnóstico de depressão, sendo por isso classificada, como uma das principais causas de morte. Em Portugal a realidade não é diferente da restante situação mundial, estimando-se que haja cerca de um quinto da população (22,9%) com sintomatologia depressiva.

Atualmente sabe-se que a depressão é considerada a doença que mais contribui para as mortes por suicídio, com um índice bastante elevado, falamos de 800 mil situações por ano em todo o mundo. Apesar de ainda ser um assunto tabu na sociedade, o suicídio encontra-se entre as 10 principais causas de morte em Portugal e em todo o mundo. Em Portugal, suicidam-se cerca de 1.000 pessoas por ano. No entanto, desde o início da pandemia, o número de suicídios tem aumentado drasticamente.

Todos temos o dever de estar alerta e informados sobre a depressão e as suas consequências para unir esforços e ajudar quem se encontra em sofrimento, por isso, todas as atitudes são preciosas quando se suspeita que alguém possa estar depressivo e com pensamentos suicidas.

Sinais a que deve estar atento

Tristeza ou com um humor deprimido;

Perda de interesse ou prazer em atividades antes apreciadas;

Alterações no apetite – perda de peso ou ganho não relacionado à dieta;

Problemas para dormir (insónia) ou dormir demais;

Perda de energia ou aumento da fadiga;

Baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa;

Dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões;

Pensamentos de morte ou suicídio.

As condições médicas (por exemplo, problemas de tireóide, um tumor cerebral ou deficiência de vitaminas) podem imitar sintomas de depressão, por isso é importante descartar causas médicas gerais.