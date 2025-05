"A decisão mais difícil e mais consciente que tomámos este ano": foi com estas palavras que Sandra Silva começou por comunicar aos seguidores da sua página de Instagram uma mudança de planos no que diz respeito ao seu casamento com João Borges.

"Depois de ficarmos noivos em outubro de 2024, começámos logo a planear o nosso dia e já tínhamos mais de metade das coisas tratadas... O vestido começado, etc. Mas também é saber fazer escolhas. E a verdade é que o casamento e o processo da casa ao mesmo tempo estavam a ser a nossa vida toda e a esgotar-nos emocionalmente", confessa, uma vez que o casal adquiriu uma casa há pouco tempo.

"Não estava a ser bom", realça. "Chorei muito, mas hoje sei que foi o melhor" acrescenta, comunicando entretanto a decisão que tomaram.

"Por isso, decidimos que este ano casamos só os dois, vamos de lua de mel, porque não deu para adiar e para o ano, no mesmo mês, temos o festão que tanto merecemos e sonhamos. Sempre dissemos que a casa vinha antes do casamento, esta decisão foi coerente com isso. Porque os sonhos, são para viver por inteiro", completa.

