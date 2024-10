Sandra Silva e o companheiro João Borges anunciaram esta terça-feira, 8 de outubro, que estão noivos.

A boa-nova foi partilhada no Instagram da influencer através de um conjunto de fotografias, nas quais exibia o anel de noivado.

Horas depois, Sandra Silva partilhou o vídeo do próprio pedido de casamento, no qual se pode ver o casal claramente divertido e nervoso.

"O PEDIDO", pode-se ler na legenda do vídeo em questão. "Estávamos de saída para o spa, eu tinha acabado de pôr um brigadeiro na boca e achava que o João me estava a dar a pulseira de entrada do spa que eu tinha tirado por estar larga… mas afinal faltava-me o anel mais importante da minha vida também. Ri de nervoso, chorei… ai malta!!! O DIA CHEGOU!!", acrescentou.

Relembre-se que o pedido de casamento foi feito durante uma estadia a dois pelas Termas São Pedro do Sul.

"ESTOU TÃO FELIZ! Não cabe em mim esta emoção!! Ps: para os mais curiosos, eu perguntei e o João diz que não sentiu pressão e que já tinha decidido que era ontem há meses eheh", escreveu ainda a influencer.

Veja o romântico momento.

Note-se que o casal está junto há cinco anos e já tem um filho em comum, Vasco, que nasceu em 2022.

