Sandra Silva anunciou esta terça-feira, dia 8 de outubro, que está noiva do pai do filho, João Borges. Momentos depois revelou o vídeo do pedido, mas não ficou por aqui.

Nas stories da sua página de Instagram, a influencer divulgou novas imagens captadas depois de ter sido pedida em casamento, incluindo do momento em que fez uma videochamada para ver o filho Vasco. "Filho, o pai já me deu o anel", escreveu junto da referida imagem onde podemos ver o menino a dormir.

"Nem sei bem o que dizer. Obrigada por tanto amor", escreveu numa outra publicação. "Não consigo esconder o quanto estou feliz", disse ainda entre as várias partilhas em que faz questão de exibir o anel de noivado. Veja as imagens na galeria.

